Inaugurada la exposición "Las mil y una noches " de José de León

El Rector de la Universidad de León (ULE) Juan Francisco García Marín ha participado esta mañana en la apertura de la muestra de pintura titulada ‘Las mil y una noches’ del artista José de León, que se podrá visitar en el Ateneo Cultura El Albéitar hasta el 29 de octubre, de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. El acto ha contado con la presencia de José de León, que ha estado acompañado por el Director del Área de Actividades Culturales, César Ordóñez Pascua, y el Técnico de Programación Cultural, José Luis Tabernero.

José de León ha dicho que la exposición es “transgresora, revolucionaria y contracorriente”, y ha afirmado que él defiende la pintura “de los pintores, la pintura bien hecha, como la hacía El Bosco”, al tiempo que se ha querido desmarcar de las nuevas tendencias que se imponen en el mundo del arte, y ha explicado que su trabajo retorna hacia el pasado mediante un lenguaje surrealista del que él dice ser tan solo “el instrumento que lo hace posible”.

Las pinturas de la muestra ofrecen cuadros de fondos oscuros que el artista dice que son noches “pobladas de poesía, y llenas de objetos y de personajes ‘psico-atmosféricos’, que son los que están del otro lado de la Luna”.

Entre las obras ha querido destacar la titulada ‘Mujeres del mundo, uníos’, porque ha dicho que quería hacer un tema en el que estuviera la mujer representada. “Estamos viviendo un momento a nivel mundial en el que la mujer necesita una filosofía unitaria, -ha explicado-, que las una para luchar contra la contrarrevolución que viene, como son los talibanes”.

HOMENAJE A ‘EL ALBÉITAR’ COMO CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA

En el texto que acompaña la guía de la exposición, el artista apunta que “corría el año 2015, cuando después de un largo periplo de casi diez años por Europa y Asia, decidí instalarme en una ciudad de provincias, León, ...para saber más acerca del mundo a pequeña escala, de sus gentes y de lo que aquí se cuece. Encontré, como regalo de los dioses, una soleada casa-estudio en el centro, que me atrapó...y me hizo quedarme aquí un lustro”.

“Rápidamente, me puse a pintar. Primero, fueron lienzos y tablas monocromas (producto de la saturación de color de la anterior etapa de Pekín). Paso un año, y volvió el color, la luz, y los juegos lúdicos...”.

José de León refiere como pasó otro año y en la primavera del 2018, “nacieron una serie de telas, que eran como noches cerradas y oscuras, pero sus cielos sin luna, estaban poblados por multitud de seres y objetos psico-atmosféricos de múltiples y vivos colores, que se movían e interactuaban entre sí, ... ¡surgió la magia!”.

De esa serie que bauticé ‘Las mil y una noches’, y que constituían un cuerpo de unas cinco obras, “volvieron a resurgir durante este año 2021, y tirando del mismo hilo narrativo, toda la serie completa que aquí os presento ..., en el Albéitar....centro de la experimentación artística y cultural de la ciudad.... donde se mueve el saber, a través de la Universidad”.

“Es por ello, -concluye el texto del artista-, que rindo este homenaje a esta casa, como prueba de que el arte y concretamente la pintura, tienen cabida en el mundo del conocimiento y el saber”.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN ANTES DE IR “HACÍA OTRAS DERIVAS”

“Cuando hace una exposición, -ha explicado José de León-, es un punto de inflexión, una cosa que se ha acabado, aunque lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto en esta serie investigando, pero mi carácter es un poco voluble, y me va a hacer ir a otras derivas”.

El artista ha comentado que, tras vivir cinco años en León, cuando llegó la pandemia y luego se pudo salir, se dijo “me largo de aquí”, y ahora comenta que tiene “un gran estudio, que va a ser mi fundación, en el sur de León, en mi pueblo, en Carbajal de Fuentes, y allí me centro y tengo mucha obra”.

No obstante, José de León anuncia su intención de realizar pequeños periplos de dos o tres meses, para “dar unas vueltas por ahí, para conocer otros continentes o culturas, pero no mucho más”.

Hay que apuntar finalmente que la muestra se podrá visitar libremente hasta el 29 de octubre, de lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.