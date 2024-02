Hepatitis, cirrosis o hígado graso, las enfermedades de nuestro hígado cuando no lo cuidamos

El hígado es responsable de la actividad metabólica del organismos. Su función se basa en la digestión y la absorción de las grasas, por lo que es muy importante mantener de manera saludable nuestro sistema hepático.

Miguel Fernández, formador técnico de Drasanvi, explica en Mediodía en COPE León los riesgos de mantener una mala salud hepática y como podemos ponerle remedio de manera natural.

Debemos tener en cuenta que el hígado regula la mayoría de las sustancias químicas de la sangre, crea nutrientes, metaboliza medicamentes para que no resulten tóxicos en nuestro cuerpo y en definitiva tiene una gran importancia en nuestro organismo. Sin un hígado que funcione bien no se puede vivir con normalidad. Por lo que, algunas causas que se pueden dar si no cuidamos bien nuestro hígado son, infecciones como la hepatitis, cirrosis, hígado graso y otras enfermedades que acarrean graves problemas de salud con los que nos tendríamos que enfrentar día a día.

Mantener un hígado sano

En la base de una alimentación equilibrada y hacer ejercicio con regularidad, podemos encontrar la solución a nuestros principales problemas de salud, y en este caso, también. Además de evitar el exceso de alcohol y las grasas saturadas o carbohidratos refinados, también es importante no compartir artículos de higiene personal como por ejemplo cepillos de dientes o maquinillas de afeitar, estos pueden transportar niveles muy minúsculos de sangre u otros fluidos que pueden estar contaminados y esto nos recuerda que también debemos realizar una práctica del sexo segura y siempre con protección.

Epatik

En Drasanvi tienen diferentes productos que se encargan de mejorar las funciones hepáticas. Entre ellos destaca el Epatik, un complemento que se encarga de regenerar las células hepáticas y liberar toxinas por su efecto diurético. Luego, por otro lado, dentro de la línea Nutrabasic, mencionamos también el Cardo Mariano, que contribuye con la detoxificación del hígado.

Ingredientes y propiedades

El Epatik, contiene alcachofa, un ingrediente clave para limpiar nuestro organismo. Podemos complementar la alimentación con este suplemento, que también combina colina, que es un ingrediente que impide que los lípidos se depositen en el hígado, diente de león; con propiedades diuréticas y depurativas y boldo, que además de ser un gran beneficiar al hígado y la vesícula, también contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo.

El Epatik en su conjunto, se convierte en un gran aliado de nuestro sistema hepático. Además, lo podemos encontrar en dos formatos; comprimidos y líquido.

El Cardo Mariano por si solo es un complemento alimenticio completísimo a nivel hepático. Es detoxificante, pues participa en la fase I del proceso de detoxificación del hígado. Es hepatoprotector ya que aumenta la síntesis proteica, regenerando el hígado. También es antioxidante, porque capta radicales libres que causan daño a la estructura hepática, y por último, ayuda con los problemas digestivos de origen biliar.

Además de todo esto, combate las digestiones pesadas y ayuda a controlar los niveles de colesterol. Como ves, un ingrediente repleto de beneficios para nuestra salud.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ambos productos se pueden consumir de manera conjunta. En el caso del cardo mariano, su toma puede ser continuada y con el Epatik recomendamos tomarlo un máximo de 6 meses, realizar un descanso de 1 mes y luego si se quisiera, se puede volver a tomar.

Mas información en la página web www.drasanvi.com