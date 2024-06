Guerra política por el arreglo del colegio La Palomera en León

El Centro de Educación Infantil y Primaria La Palomera de la ciudad de León presenta desde hace meses problemas de salubridad, seguridad y conservación, una situación que ya han denunciado desde el AMPA del colegio y que ha provocado que los alumnos no hayan podido desarrollar sus clases de forma continua por lasgoteras, las grietas en paredes, suelos y ventanas, el desprendimiento de los techos, la suciedad, el moho y las humedades en las aulas, los malos olores procedentes del baño o los problemas de insectos.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que actuará “de manera subsidiaria y con carácter de urgencia” sobre estos problemas y la Consejería de Educación se hará cargo de los arreglos que precisa el colegio al considerar que “el bienestar de toda la comunidad educativa es prioritario”, sin embargo, después de llevar a cabo las intervenciones, el Gobierno autonómico reclamará al Ayuntamiento de León los fondos que haya invertido en financiar arreglos, ya que “la competencia es indiscutiblemente municipal”.

La Junta requirie al Consistorio leonés que “cumpla con sus competencias” y le recuerda que “dos normas distintas y una sentencia del Tribunal Supremo atribuyen a los ayuntamientos las competencias de mantener estos inmuebles”.

Por su parte el alcalde de León, José Antonio Diez, expresa su satisfacción tras el anuncio hecho por la Junta y afirma que "es una buena noticia aunque sea, evidentemente, tarde. Algo similar pasó en los colegios de Ponce y San Claudio, donde la Junta sigue sin distinguir lo que es mantenimiento de lo que son inversiones de reposición”.

“Estoy seguro de que esta reivindicación que hemos hecho desde el Ayuntamiento, en este caso desde la Alcaldía, no sea necesario hacerla curso tras curso y asuman de una vez por todas sus competencias” reitera antes de señalar que inversiones similares se precisan en otros muchos centros educativos. “Son múltiples las que tiene que hacer la Junta, según sentencias del Tribunal Supremo, y no me gustaría tenerlo que recordar año tras año” dice recordando que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro fue a la Junta a la que reclamó inicialmente esa inversión.

Por otro lado, UPL, Unión del Pueblo Leonés, valora la actuación de forma positiva, aunque ante la celebración de las elecciones europeas el próximo domingo 9 de junio, consideran este anuncio electoralista y retan a que la Consejería concrete fechas y presupuesto antes de la cita electoral.