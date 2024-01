Empieza el año con energía y vivacidad con el cóctel energético "Energy Shot"

Drasanvi lanza este mes de Enero una novedad que te ayudará a superar la vuelta a la rutina y a comenzar el año con mucha fuerza. En Mediodía en COPE León hablamos con Cristina Rubio de este nuevo lanzamiento, Energy Shot, un producto, que como su propio nombre indica, está cargado de energía para lidiar con nuestro día a día.

Las causas que provocan la sensación de cansancio y agotamiento, son la mala calidad del sueño, estrés por el trabajo o los estudios, un sobre esfuerzo físico y mental o incluso también una alimentación desequilibrada. Todo ello provoca que estemos bajos de ánimo, que nos falte motivación y que nuestro rendimiento sea mucho más bajo.

Energy Shot

Energy Shot ha sido creado para estimular y dar un golpe de energía a aquellas personas que se sienten débiles y cansadas, que les cuesta concentrarse, que no duermen bien, incluso para buscar la motivación en, por ejemplo, la práctica del deporte.

Este producto cuenta con una fórmula muy completa y entre sus ingredientes destacan: La taurina, que aumenta el rendimiento físico y mental; la cafeína, que contribuye a mejorar la concentración y la resistencia; la colina, interviene en los procesos de memoria y aprendizaje; la maca y el ginseng ayudan con el mejoran la función cognitiva y por último, vitaminas del grupo B principalmente, que aportarán un enriquecimiento nutricional a nuestro sistema nervioso e inmunitario. Todos ellos en conjunto conseguirán ese aumento de vivacidad y ánimo para cuando más lo necesitamos.

Formato

Este producto viene en formato líquido. Son botecitos pequeños de 60ml cada uno. Cuando notemos esa fatiga mental y queramos rendir en el trabajo, en clase o en el gimnasio, tomamos un Energy Shot, que nos proporcionará hasta 5 horas de energía. Además, este producto no contiene azúcares ni aromas artificiales, y también es apto para celíacos y para personas intolerantes a la lactosa.

Energy Shot es mucho más potente que el café, porque no sólo contiene cafeína, si no otros muchos más componentes que lo hacen ser más completo y efectivo. Debemos pensar que este producto está pensado para personas que están acostumbradas a consumir cafeína y estimulantes diariamente y que, aún así, no se encuentran con fuerza para según que cosas.

Este producto está disponible en el espacio Drasanvi de El Corte Inglés, además de la tienda Drasanvi en Astorga también en farmacias, parafarmacias y herboristerías.