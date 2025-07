E. Leclerc cumple 28 en León apostando por los proveedores locales y siendo los más baratos

E. Leclerc cumple 28 años desde que abrió sus puertas en León y Manuel Rilo, director general de Toriodis, la empresa que explota el hipermercado, recuerda que hace tres décadas "era el boom de los hipermercados. Entonces, bueno, todo el mundo estaba buscando ubicaciones para abrir un hipermercado. Entonces, surgió en el año 95 un proyecto aquí en León. Se empezó a trabajar con ese proyecto y se llevó adelante".

Manuel Rilo se incorporó al hipermercado de León en el año 2000. En aquel entonces era gerente del hipermercado Eroski en Zamora "y me surgió este proyecto porque la apertura aquí en el año 97 fue dura, fue bastante difícil, y el cooperativista que en su día abrió el centro, pues lo dejó el día 1 de octubre del 2000. Me viene yo para aquí, para León, pues, para ver un poco qué es lo que podíamos hacer, y al principio me asustó un poco, pero con el paso del tiempo, pues, lógicamente, estoy súper satisfecho de haber consolidado un centro como es Leclerc que a día de hoy es un referente en León".

COPE "Entre Nosotras": Manuel Rilo, director general de Toriodis, la empresa que explota el hipermercado E. Leclerc

El 3 de septiembre de 1997 abre este centro en León y desde entonces han sido tres los pilares fundamentales que han favorecido su asentamiento y crecimiento: el equipo humano, compuesto en la actualidad por 200 trabajadores, satisfacer las necesidades del cliente y ser muy competitivos económicamente como explica Rilo:

"Yo creo que lo más importante para que una empresa sea capaz de progresar es su componente humano. Leclerc desde el minuto cero ha apostado por las personas. De hecho llevamos 28 años y tenemos un porcentaje grandísimo de gente que sigue todavía trabajando en Leclerc. La edad media de Leclerc a día de hoy son 44 años. Es una edad alta teniendo en cuenta que hemos tenido continuas aperturas" refiriéndose a la inauguración del la gasolinera del hipermercado en 2001, el supermercado de Álvaro López Núñez en el 2014, la gasolinera de Michaisa con una pequeña tienda en 2017 y supermercado de la Virgen del Camino en 2021.

Otro de los pilares es "ofrecer al cliente lo que el cliente quiere. Para ello, te tienes que integrar y meter mucho dentro de León para saber qué es lo que quiere". Manuel Rilo subraya que E. Leclerc lleva 28 años ofreciendo a los consumidores productos de León gracias al pacto suscrito con los proveedores locales para que puedan vender sus productos en sus establecimientos.

Por último, además de contar con un equipo motivado y un buen producto, "como el producto de León", el Hipermercado E. Leclerc tiene los precios más baratos, "porque es un compromiso que tiene Leclerc con la propia cooperativa".

Rilo explica que además de ser los más baratos, son "los más competitivos, tenemos un amplio surtido, podemos competir con todos los formatos, nosotros tenemos marca propia, podemos competir con los proveedores nacionales, pero sobre todo, sobre todo, destaco los productos locales. No hay nadie que tenga el surtido que tenemos nosotros bajo el mismo techo, como es el caso de Leclerc León".

ANIVERSARIO

Para celebrar el 28 cumpleaños E. Leclerc está preparando un montón de sorteos con cientos de regalos ligados al tipo de compra con una tómbola o por la línea de cajas, potenciando "las ofertas de la época y darle esa cabida a los productos de León que van a jugar un papel protagonista dentro de nuestro aniversario".

En definitiva se trata de celebrarlo con los clientes, a los que se fideliza con una tarjeta y ofreciéndoles descuentos y ventajas. "La verdad es que estamos satisfechos porque nosotros tenemos activas unas 35 mil tarjetas, por lo tanto, hay 35 mil personas que se benefician directamente de esta tarjeta de fidelidad, que además tiene la ventaja de que hemos decidido que los martes sea un día especial en donde le damos a todos nuestros clientes con tarjeta un 5% de descuento en todo lo que compre en el hipermercado. Es una tarjeta monedero que es intransferible y que es dinero, que tú lo puedes gastar o lo puedes dejar ahí en el monedero, no caduca, por lo tanto lo puedes gastar cuando quiera".

Durante estas casi tres décadas ha cambiado mucho a forma de comprar. Los hábitos de consumo de los leoneses "y de todo el mundo" ha evolucionado.

"Empecé a trabajar en el año 85, en AlCampo, o sea que conozco bien la distribución a través de AlCampo, a través de Eroski y a través de Leclerc y ha dado un cambio bestial. Yo recuerdo que cuando estaba en AlCampo, por ejemplo, hacíamos ofertas especiales en formatos grandísimos. Se te llamas dos kilos de chuleta, pues tienes un 20% de descuento. ¿Qué pasa? La familia de hace 25 años no tiene nada que ver con la familia de hoy. Hoy casi son las familias monoparentales, un porcentaje altísimo sin niños, que van buscando el formato pequeño, que entre en el frigorífico, porque las casas son pequeñas, no tienen capacidad de almacenamiento. Es decir, es un efecto sociológico muy importante. Que te tienes que ir adaptando a todo eso".

Manuel Rilo también pone como ejemplo la comida precocinada. "Cada vez se cocina menos en casa. Antes tú invitabas a la gente a comer a casa y hacías una comida. Hoy, como mucho, le invitas, pero vas, te coges algo que metes en microondas y ya está. Tienes que avanzar en ese tipo de formatos, formatos más pequeños, donde puedas vender solamente una chuleta, o un chuletón, que sea casi una ración, o como mucho dos raciones. Te tienes que ir adaptando, poco a poco, ir haciéndolo de forma a medida que o cliente lo va demandando".

INICIATIVAS SOCIALES

Lecler León también participa en iniciativas sociales y colabora con entidades como Cruz Roja, El Banco de Alimentos, la Asociación Española contra Cáncer, Aspace, Cáritas.... pero no en actos puntuales, sino como apunta Rilo "buscamos compañeros de viaje, que son dos cosas totalmente diferentes. Todo el mundo hace campañas de productos de León, la diferencia es que nosotros las hacemos todo el año" e insiste en que "cualquier productor de León que quiera estar en Leclerc, tiene las puertas abiertas. Lógicamente va a depender de su política comercial, pero de entrada, siempre damos la facilidad de que puedan estar en nuestras lineales".