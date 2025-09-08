Dos detenidos por intentar introducir droga en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León)

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días a dos personas en actuaciones distintas por tratar de introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). Estas intervenciones se desarrollan en el marco del acuerdo de colaboración entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en los centros penitenciarios y prevenir el tráfico de drogas en su interior.

Primer caso: un interno detenido el 2 de septiembre

El pasado martes, 2 de septiembre, efectivos del Equipo de Policía Judicial de Armunia detuvieron a un interno del centro penitenciario que regresaba de un permiso a finales de agosto. Los funcionarios sospecharon que pudiera portar droga en su organismo para introducirla en la prisión.

Tras solicitar y obtener la autorización judicial pertinente, el recluso fue trasladado bajo custodia al Hospital de León, donde los facultativos le localizaron varios envoltorios en el interior del cuerpo. En total, se intervinieron seis trozos de hachís con un peso aproximado de 62 gramos.

Una vez dado de alta médica, el interno regresó a la prisión, donde quedó formalmente detenido por un presunto delito contra la Salud Pública.

Segundo caso: una mujer detenida el 3 de septiembre

Al día siguiente, miércoles 3 de septiembre, se produjo una segunda intervención. En esta ocasión, una mujer de 26 años fue detenida cuando intentaba introducir droga durante una visita a un interno.

El dispositivo de identificación y registro selectivo establecido en la entrada del centro penitenciario permitió a los funcionarios detectar que la joven ocultaba entre su ropa varios envoltorios sospechosos. Al ser requerida, entregó de forma voluntaria la sustancia, que resultó ser tres bellotas de hachís con un peso aproximado de 70 gramos.

Tras la incautación, la Unidad de Seguridad del centro penitenciario de la Guardia Civil procedió a su detención y posterior traslado a las dependencias de Mansilla de las Mulas para la instrucción del correspondiente atestado.

Coordinación institucional y judicial

En ambos casos, las sustancias estupefacientes decomisadas, junto con las diligencias instruidas y las personas detenidas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

Estas actuaciones se inscriben dentro del Plan sobre detección de drogas en Centros Penitenciarios, un programa impulsado por la Comandancia de León en estrecha cooperación con los funcionarios del Área de Seguridad y del grupo de información y control operativo del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas. El plan contempla medidas de control, inspección y coordinación que buscan frenar el tráfico de drogas y garantizar un entorno seguro en el interior de la prisión.