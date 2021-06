Dioni Vilalba ya es historia en la Cultural

Otro jugador más que abandona las filas de la Cultural. En esta ocasión, es Dioni Villalba. El delantero se va porque no quería seguir en León y poque hay varios equipos que están interesesados en él. Lo normal es que recale en el At.Baleares, conjunto que es el que más está pujando por llevarse al deportista.

La última temporada no ha sido buena para nadie en la Cultu. Dioni no ha sido una excepción. La escasez de goles del malagueño ha sido un hándicap para un equipo blanco que soñaba, al menos, con el play off de ascenso a la Segunda División A. Ni él, ni Hector Hernández han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos.

Dioni ha estado dos años y medio en la Cultural. Ha disputado 70 partidos, y anotado 28 goles. Tenía contrato en vigor, pero una de las claúsulas que aparecen en ese documento vinculante, es que el futbolista podría irse en caso de no ascenso de categoría.

El Baleares ofrece una cantidad muy importante a Dioni. El dinero es similar al que podía cobrar en la India, pero Villalba prefiere quedarse en España y más, por la situación de la pandemia en la India. Por otra parte, el proyecto que le presentan es ilusionante, ya que el objetivo final no es el otro que el ascenso.

Son ya catorce las bajas que presenta el nuevo equipo de Ramón González. La Cultural quiere acabar primero con la operación salida y luego comenzará a presentar los integrantes de la nueva plantilla.

De momento, en vigor están los contratos de los porteros Diarrá y Lucas Giffard, los defensas Mario Sánchez, Virgil y Galas y los centrocampistas Rovirola, Aaron y Bravo. Es más que sabido que no se cuenta con Mario ni con Bravo. En cambio sí se pretende renovar a Julen Castañeda y a Samu Araujo.