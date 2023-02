Diez reitera que su viaje a Catar reanuda la misión comercial

El próximo jueves 9 de febrero, una delegación leonesa encabezada por el alcalde y formada por los presidentes de la FELE, CEL, Cámara de Comercio, Rector de la ULE y el director general de la Cultural, viaja a Madrid para mantener un encuentro con los responsables de la Embajada de Catar.

Es el anuncio que hizo hoy José Antonio Diez para acallar las críticas de los últimos días sobre su viaje a Catar acompañado de su mujer durante el mundial de fútbol.

Un viaje pagado por Aspire, la empresa propietaria de la Cultural, y que, según el alcalde, supuso reanudar la misión comercial suspendida en 2020 por la pandemia.

Aspire ya ha ingresado 350.000 euros para un campo de hierba artificial en el barrio de San Esteban y el alcalde les presentó un proyecto de futuro más ambicioso.

Javier Cepedano, Julio César Álvarez, Javier Vega, Juan Francisco García Marín y Felipe Llamazares apoyaron las palabras del alcalde y coincidieron al señalar que era una buena noticia establecer relaciones comerciales con Catar.

Llamazares dijo que desde hace 7 años Aspire ha invertido en León más de 11 millones y no se puede desaprovechar oportunidades de futuro.

José Antonio Diez reiteró que si los grupos políticos de la oposición tienen algo más que decir que vayan a los tribunales. Si le invitan a un lugar por el bien de León acudirá siempre.

COMPARECENCIA

.El alcalde de León, José Antonio Diez, compareció hoy para ofrecer detalles de su reciente viaje a Catar. Uno de sus objetivos, detalló, era reanudar la misión comercial iniciada con aquel país en 2019 y suspendida por la pandemia. La próxima semana, dijo, se mantendrá un encuentro en la embajada catarí en Madrid para abundar en esa línea de trabajo.

Diez describió el viaje que hizo junto a su mujer invitado por la Fundación Aspire Zone y al que el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, aludió como “un cohecho de libro” como “una misión de trabajo, diplomática y para seguir fortaleciendo nuestra relación de ciudad y, por tanto, de la Cultural, con Catar”. El alcalde aseguró que recibió varias encomiendas del club de fútbol al respecto, además de aprovechar el desplazamiento para intentar mejorar el compromiso adquirido en su día por Catar de financiar una instalación deportiva en la capital.

De hecho, ya se ha producido una donación de 350.000 euros para construir un campo de hierba artificial en el barrio de San Esteban y el regidor espera más aportaciones para poder amplia rel proyecto de forma “ambiciosa” tal y como ha planteado.

Respecto a las manifestaciones de De la Hoz, José Antonio Diez, fue tajante al señalar que “aquel que entienda que hay alguna ilegalidad o algún delito, donde tiene que ir es a donde tiene que ir. Y no tengo nada más que decir” y añadir que “el señor de la Hoz creo que bastante tiene para él. Bastantes explicaciones debería dar él”.

Insistió en que el viaje era conocido “por todo el mundo” aunque no apareciese en su agenda pública. “Volvía el día 7 y el día 9 ya había una pregunta del PP por escrito sobre el viaje. La Cultural lo conocía en su máxima expresión, porque llevaba varias tareas encomendadas”, remarcó.

“Como alcalde tengo que acudir, invitado o no invitado, a cualquier lugar que se me demande siempre y cuando detrás pueda haber un resultado beneficioso para León, para las empresas de León; siempre que subyaga un claro interés para los leoneses. Yo sé que esto a muchos les chirría. No es habitual y hay muchos que hasta les duele que haya quien quiera invertir en León, estar en León, pero quizá por eso León está así, por estas políticas y estas gentes”, manifestó.

Diez compareció flanqueado por los máximos representantes del ámbito empresarial en la provincia -presidentes de la Cámara de Comercio, Federación Leonesa de Empresarios y Círculo Empresarial Leonés, Javier Vega, Javier Cepedano y Julio César Álvarez-, el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, el director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, y la consejera ejecutiva de la entidad, Natichu Alvarado.

Todos coincidieron en que supone una “oportunidad” para León el vínculo con Catar surgido principalmente a raíz de la compra del club y en la conveniencia de profundizar en las relaciones comerciales, empresariales y otra índole con el estado árabe.

OPOSICIÓN

Los portavoces municipales del Partido Popular, Margarita Torres; Ciudadanos, Gemma Villarroel; y Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, registraron esta mañana en el Ayuntamiento de León una solicitud de información que incluye la agenda del alcalde de León, José Antonio Diez, desde el 1 hasta el 10 de diciembre de 2022.

Más concretamente, quieren conocer la agenda del viaje del regidor a Catar del 3 al 7 de diciembre de 2022, el motivo del mismo y si respondía a un viaje institucional, indicando quién sufragó los gastos derivados de este viaje (incluido el del intérprete) en compañía de su esposa y las reuniones celebradas con autoridades del Gobierno de Catar, con empresarios, fundaciones, entidades, organizaciones sociales, con día, hora y lugar de celebración y nombres de los asistentes a las mismas; así como las visitas y asistencias a actos durante su estancia en el país asiático.

El escrito solicita saber, también, si el desplazamiento ha supuesto proyectos e inversiones para León, cerrados o en firme, ofreciendo prueba de ellos en su caso, detallando los mismos y, si al tratarse de un viaje de trabajo en representación institucional, algún medio de comunicación catarí ofrece noticia de su presencia o encuentros institucionales, con las consiguientes pruebas.