Detenido en San Andrés del Rabanedo (León) un hombre por corrupción de menores y agresión sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Andrés del Rabanedo a un varón como presunto autor de un delito de corrupción de menores y agresión sexual, tras unos hechos ocurridos el pasado 11 de agosto en la localidad.

Según las investigaciones, el arrestado entabló conversación con un menor de 17 años en situación de especial vulnerabilidad en la terraza de un bar. A pesar de conocer la edad de la víctima, insistió en interactuar con él, invitándole a consumir bebidas y hablando de temas de su interés, como música o motocicletas, llegando incluso a mostrarle la suya propia. También mencionó la posesión de armas ilegales, lo que despertó la curiosidad del joven.

Posteriormente, el detenido le propuso acudir a su domicilio, invitación que el menor rechazó en un primer momento. Ante esta negativa, el hombre planteó un supuesto “juego” o “reto” de carácter sexual, en el que ofrecía dinero en función de la resistencia a la excitación. Finalmente, insistió hasta convencerlo para que le acompañara a su casa.

Una vez allí, volvió a explicarle la propuesta y le ofreció 40 euros si lograba superar el reto y 20 si no lo conseguía. Pese a las reiteradas negativas de la víctima y sus peticiones de que cesara cualquier contacto, el detenido cerró la puerta con llave y persistió en sus actos, generando una situación de acorralamiento. El joven, no obstante, logró zafarse y escapar del domicilio.

En los días posteriores, el arrestado envió varios mensajes al menor, preguntándole si estaba tranquilo, si se encontraba bien y si podían volver a verse.

Una vez plenamente identificado, los agentes procedieron a su localización y detención, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su ingreso en prisión preventiva. Llamada a la denuncia ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o sexual de menores, y recuerda que la ciudadanía dispone del 091 para emergencias y del 900 20 20 10, teléfono específico para la atención y denuncia de delitos de explotación sexual y trata de seres humanos.