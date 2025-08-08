Basura, ratas, malas hierbas: los vecinos de San Andrés del Rabanedo (León) critican la falta de limpieza de las calles

Los vecinos de San Andrés del Rabanedo están hartos de la acumulación de basura y la falta de mantenimiento de los espacios públicos del municipio, y critican la dejadez del equipo de gobierno del Ayuntamiento, donde gobierna la UPL- Unión del Pueblo Leonés, que permite este estado de abandono.

Cansados de que sus reclamaciones no sean atendidas y desesperados por los altos niveles de desperdicios que ensucian las calles, el pasado 17 de julio un grupo de residentes llevó a cabo una limpieza vecinal en zonas como el Parque de Juan Pedro Aparicio y su pasarela, y no descartan movilizarse para hacer reaccionar al consistorio.

Consuelo Martínez, vecina de municipio, lamenta que en determinadas zonas, las más transitadas que coinciden además con el Camino de Santiago, como el supermercado Lidl, a la suciedad acumulada se sumen los orines y desechos de los perros. "De verdad que me daba asco pisar porque no hay más que cacas de perros y cagadas. Es horroroso. Un olor hay en este municipio y no hacen caso. Es que a mí me gustaría incluso hacer una manifestación porque es que es una vergüenza es que esto no se puede tolerar".

La falta de personal y de un plan urgente y efectivo de limpieza que ponga remedio a esta situación, son dos de las razones por las que este municipio presenta desde hace meses un estado de dejadez tal que ya es insostenible. Los vecinos también denuncian la presencia de ratas y culebras cerca de las viviendas y solares llenos de malas hierbas que pueden provocar un incendio.

"Desde que entró este gobierno, nunca había ocurrido esto aquí en San Andrés" se queja Consuelo. "Creo que tienen un solo barrendero para todo el municipio. El césped del jardín le tienen a 1 m y medio de alto y está totalmente seco. Donde vive mi hija tiene al lado de una ventana el suministro del gas para los vecinos. ¡Imagínese que allí se arma un incendio lo que puede pasar allí! Y luego hay solares y terrenos que pertenecen a unas personas y el Ayuntamiento tiene que mandarles una nota que hagan el favor de segar aquello todos los veranos, porque no es la primera vez que por el camino de la carretera para ir a San Andrés hay incendios".

PLAN DE AYUDA A LA SIEGA Y LIMPIEZA DE CÉSPED

La Concejalía de Servicios Generales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo adjudicó por 52.360 euros el plan de ayuda a la siega y limpieza de césped de parques y piscinas, para eliminar malas hierbas y mejorar el aspecto del municipio, pero los vecinos afirman que los resultados están lejos de apreciarse.

"Nos sentimos impotentes. Yo no sé la gente como es, de verdad. Si se viene se sube usted a mi casa, ve por donde están los asientos y todo eso que no han limpiado nadie en meses" declara Consuelo haciéndose eco del sentir general del vecindario, críticas que también inundan las redes sociales en espera de que el Ayuntamiento solucione esta lamentable situación, que no puede prolongarse por más tiempo.