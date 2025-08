Antimio de Arriba (León) acogerá el 7 de septiembre el II Trail Solidario ‘Antimio con la ELA’

La localidad leonesa de Antimio de Arriba acogerá el sábado 7 de septiembre la segunda edición del Trail Solidario ‘Antimio con la ELA’, cuyo objetivo es recaudar fondos para “mejorar la calidad de vida” de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La primera edición de la cita, celebrada el pasado año “superó cualquier expectativa” al reunir más de 1.300 personas y recaudar más de 9.900 euros.

‘Antimio con la ELA’, en el que participarán los afectados por la enfermedad conocidos como ‘Los cuatro fantásticos’ -Urbano González, Nacho López, Cele Pellitero y Antidio Antón-, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) y, por primera vez, también de la Asociación de Esclerosis Múltiple de León.

Roberto Salvadores, de la Junta Vecinal de Antimio de Arriba, explicó que el trail solidario contará con una carrera competitiva de 13 kilómetros con “un recorrido más exigente”, una carrera competitiva de seis kilómetros abierta también a corredores populares, la carrera seis kilómetros Urbano González para bomberos profesionales, una marcha popular de cinco kilómetros “para disfrutar en familia” y un recorrido de chupetines para los más pequeños. Además, contará con un recorrido reservado para personas afectadas por la ELA y para sus familiares.

“No es solo una carrera, es una declaración de intenciones, porque lo que hacemos en la vida tiene su eco en la sociedad”, remarcó Salvadores, quien detalló que la inscripción para las diferentes modalidades del trail ya está abierta, al tiempo que también existe un dorsal cero para quienes quieran colaborar con la causa pero no puedan participar en la cita.

De este modo, ‘Antimio con la ELA’ supone, tal y como afirmó hoy la diputada de Juventud y Deportes, Patricia Martínez, “un ejemplo de conexión entre el deporte, el compromiso social y la visibilidad para los afectados por la ELA”, además de permitir “destinar la recaudación a apoyar a las familias que luchan contra la enfermedad”.

Campillo Antimio de Arriba (León) acogerá el 7 de septiembre el II Trail Solidario ‘Antimio con la ELA’

Una de esas familias es la de Urbano González, cuya hermana, Patricia, reprodujo este viernes durante la presentación de la cita un audio del ex deportista, en el que se mostró “muy contento y muy orgulloso” de poder volver a apadrinar la carrera, a la que se refirió como “un referente en la provincia”. “Espero que Antimio de Arriba se venga muy arriba y que sus campos y caminos se llenen de solidaridad y para ello los 51 enfermos ELA provincia invitamos a todo el mundo a participar en la carrera, porque muchísimas personas se lo agradecerán”, apuntó, al tiempo que hizo un llamamiento a los políticos para que “sean responsables con lo que han firmado”.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

En esta línea, la directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Públicas de adELA, Rosa María García Llorente, se mostró convencida de que la iniciativa ‘Antimio con la ELA’ “va a permitir mejorar la calidad de vida de muchas personas” porque, aunque “la ELA es una cruel enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura”, ello “no significa que no se disponga de tratamientos, cuidados o apoyos que pueda mejorar la calidad de vida”. Unos cuidados, servicios y terapias que, en su mayoría, “no están financiados por el sistema público”, de forma que “son asumidos por las familias y asociaciones de pacientes asistenciales”.

Según los diferentes cálculos trasladados por Rosa María García, los costes a los que tiene que hacer frente una familia con un enfermo de ELA en casa para que esté bien atendido son de 35.000 euros al año en fases iniciales e intermedias, mientas que en fases avanzadas la cifra se eleva a, al menos, 110.000 euros al año.