Alcohólicos Anónimos en León: "Mi consumo era autodestructivo pero se puede salir"

Mañana martes 10 de junio se cumple el 90 aniversario desde que se fundó Alcohólicos Anónimos.

En León hay un grupo que ayuda a aquellas personas que lo necesitan como cuentan en COPE Gloria y Antonio, miembros de Alcohólicos Anónimos en León. "En mi caso se trata de vivir o morir" comenta Antonio.

En la provincia de León el grupo de Alcohólicos Anónimos hace más de 30 años que funciona en la parroquia de Santa Ana 44 y su teléfono de contacto es el 646 78 95 50. "Nos reunimos los martes y los jueves de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde y funciona con 12 pasos, 12 tradiciones y es un grupo, como se suele llamar ahora, de autoayuda. Somos simplemente los alcohólicos los que con nuestra experiencia nos ayudamos" señala Gloria.

Antonio afirma que "siempre tengo el apoyo de mis compañeros a los cuales puedo llamar por teléfono, eso es lo que yo valoré siempre, la entrega de los compañeros que tienen más experiencia y transmiten el mensaje".

El primer paso lo tiene que dar uno mismo, reconocer que tiene un problema con el alcohol y querer solucionarlo. "Una vez que bebía no podía dejar de beber, que yo pensaba que era un bicho raro, pues no estoy sola y eso mismo pasa a los demás compañeros y que además eso se llama una enfermedad y se puede curar y se puede salir de ese sufrimiento" señala Gloria. "La medicina me ayudó a quitarlo del cuerpo pero de la mente y del alma son estos compañeros quien me lo está quitando y quien me está ayudando a vivir sin el alcohol".

COPE Alcohólicos Anónimos en León, en la parroquia de Santa Ana

tocar fondo

¿Cuándo sabe uno que ha tocado fondo y que necesita ayuda? "Yo he consumido alcohol desde muy desde muy joven y a los 15 años y a los 20 años yo ya sabía que tenía un problema, que mi forma de consumir era distinta a la de mis amigos, yo siempre necesitaba más" responde Antonio. "El consumo y los desastres van creciendo, es una enfermedad progresiva. En principio mi familia, después mis novias, mi mujer, mis hijos, los jefes, los socios, voy destruyendo todo lo que tengo si no paro. Esos son fondos, ¿no? Cada pérdida es un fondo para mí. Yo tuve que parar porque mi consumo era excesivo, siempre lo fue, pero en el último tiempo era incontrolable hasta quedar inconsciente y bueno, gracias a Dios encuentro esta comunidad, me encuentro con compañeros que han sufrido lo mismo que yo, dejo de sentirme un bicho raro y me quedo en la comunidad porque nadie me controla, yo entro a las reuniones y salgo a la hora que quiero, es gratuito, nadie me pide nada. Para mí que siempre fui un rebelde es la panacea, porque lo hago porque yo quiero, y a medida que voy saliendo de mí mismo, voy saliendo de ese egoísmo que tengo y empiezo a trabajar con otros alcohólicos, es la forma en que yo me mantengo sobrio".

Es importante incidir en que se salvaguarda el anonimato de la persona que acude a Alcohólicos Anónimos. "El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, dice la doceava tradición. Todo lo que hablamos, todo lo que se dice en las reuniones, quedan las reuniones, eso es fundamental".

Otra parte de esta ecuación que no se tiene en cuenta pero que también sufre, son los familiares. Gloria apunta que "hay un dicho en Alcohólicos Anónimos que dice que cuando el alcohol entra en una familia hasta el gato enferma, así que efectivamente los familiares es una parte importante de esta ecuación y también hay grupos específicos que llevan el mismo programa que Alcohólicos Anónimos".

Tanto Gloria como Antonio animan a las personas que sufren esta enfermedad a que "yo puedo ir a ver, a escuchar, a enterarme de qué se trata y bueno, la decisión la tomo yo, nadie me va a decir si soy alcohólico o no, me van a dar unas preguntas que respondo para mí mismo e información y eso lo decido yo, si quiero quedarme o no" sin ningún compromiso.

El mensaje que quieren transmitir es que "esta enfermedad, como siempre decimos, que no contagia y se puede salir, afortunadamente se puede salir. Yo vuelvo a decir, hace algunas 24 horas estaría muerta ya, porque mi consumo de alcohol era ya autodestructivo y gracias a Alcohólicos Anónimos, gracias a mi familia, gracias también a la medicina, hoy por hoy pues estoy hablando con vosotros y creo que si puedo dar ese mensaje de esperanza a alguien que está sufriendo por culpa del alcohol, de verdad, ojalá, se puede salir".

HISTORIA

Alcohólicos Anónimos (reconocida por las siglas AA) es una comunidad internacional de ayuda mutua conformada por alcohólicos en recuperación de la enfermedad del alcoholismo, fundada en 1935 por William Griffith Wilson conocido como Bill W y Robert Holbrook Smith como el Dr. Bob, iniciando reuniones en Akron, Ohio (EE. UU).

En la actualidad, se calcula que hay alrededor de 116 000 grupos y más de dos millones de miembros en el mundo que han logrado su recuperación a través de la ayuda de esta comunidad.

El programa de doce pasos es un programa de recuperación orientado al tratamiento de la adicción y las dependencias químicas, emocionales, sexuales y otras. Fue concebido inicialmente con el objetivo de tratar la enfermedad del alcoholismo, y fue aplicado por primera vez en 1935 en Estados Unidos.

Los doce pasos son:

1.-Admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables.

2.-Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio.

3.-Resolvemos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él.

4.-Sin temor, hacemos un sincero y minucioso examen de conciencia.

5.-Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas.

6.-Estamos enteramente dispuestos a que Dios elimine todos estos defectos de carácter.

7.-Pedimos a Dios humildemente que nos libre de nuestras culpas.

8.-Hacemos una lista de todas las personas a quienes hemos perjudicado, y estamos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos.

9.-Reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando nos es posible, excepto en los casos en que el hacerlo les infligimos más daño o perjudicamos a un tercero.

10.-Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas.

11.-Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla.

12.-Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones.