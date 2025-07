El alcalde de León reclama la celebración de un Congreso Federal para cambiar el liderazgo del PSOE

El alcalde de León, José Antonio Diez, reclama la celebración de un nuevo Congreso Federal Extraordinario en el que debatir y considerar si es necesario cambiar el liderazgo y el rumbo de este partido. “Evidentemente, yo soy de los que creo firmemente que sí. Yo represento a los militantes, los simpatizantes y los votantes de un Partido Socialista que trabaja, que se ocupa y se preocupa por las personas y por el futuro de la gente. No represento a ese Partido Socialista que parece que se divierte”, apunta en una entrevista que publica La Nueva Crónica de León.

Además subraya que si Javier Alfonso Cendón “no vale” para Ferraz -en referencia a la sede del PSOE, tras su salida de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista-, es “difícil” explicar para el Partido Socialista Provincial, del que es secretario general y considera que si Cendón ha sido apartado de la dirección federal es porque Pedro Sánchez entiende que no es “digno” de formar parte de su equipo. “Creo que el motivo de su salida, que evidentemente es su vinculación estrecha y directa con Santos Cerdán, le inhabilita para estar en Ferraz, pero también para ser líder de los socialistas leoneses. No entendería que lo que no quiere Sánchez lo tengamos que aceptar aquí en León”, asevera.

responsabilidades

Preguntado por una valoración por lo que ocurre en las últimas semanas en el PSOE, Diez reconoce que no le extraña “mucho” lo que ha pasado. “Tratando con esas personas como yo he tenido la ocasión de hacerlo y viendo cómo se han portado conmigo, sus actitudes y todo lo que hacían, pues nada me podía extrañar ya de ellos, pero lo que han hecho sobrepasa cualquier línea”, confiesa.

En este sentido, como miembro del Partido Socialista y militante, señala sentir una “gran pena” y un “gran bochorno”.

El alcalde de León pone el acento en las personas que han confiado en “ellos” para colocarlos en esos puestos. “A mí que no me pongan al mismo nivel que las personas que presuntamente han cometido los delitos o de quienes les han elegido para estar en esos puestos. Esos son los que verdaderamente tienen que asumir responsabilidades”, añade.

Es por ello que sentencia que esta situación no se resuelve con el cese, la retirada de actas o las expulsiones del partido. “Aquí, hay unos responsables que han confiado en ciertas personas para cargos muy importantes y que han fallado, por lo que tendrán que asumirlo”, reitera.