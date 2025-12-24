El alcalde de León exige un cambio en el PSOE con un congreso extraordinario en el que tengan voz los militantes

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha hecho balance del año 2025 en el programa “Mediodía en COPE León”, calificándolo como “muy positivo” para la ciudad. Durante su intervención en el espacio “Entre Nosotras”, el regidor ha destacado que este año ha supuesto la consolidación de un proyecto de ciudad iniciado en 2019, que se refleja en datos como el crecimiento de la población.

Somos una ciudad con un gran atractivo, con una enorme calidad de vida" José Antonio Diez Alcalde de León

El alcalde ha descrito León como “una ciudad con un gran atractivo, con una enorme calidad de vida”, que ha apostado por la sostenibilidad para ser “amable, saludable y competitiva”. Este es, según Diez, el mejor indicativo de que las cosas se están haciendo bien, mostrándose convencido de que los próximos años “también lo serán”.

Una ciudad en transformación

Diez ha subrayado la etapa inversora más importante de las últimas décadas, con una ejecución cercana a los 40 millones de euros en 2025. Aunque ha anticipado que la cifra será menor en 2026, ha asegurado que seguirá siendo un año “muy importante” en este ámbito. Frente a las críticas por las obras, el alcalde defiende que “eso significa que la ciudad está viva, que se está modernizando” y que en 2026 los ciudadanos disfrutarán de los resultados.

Crítico con la situación del PSOE

En el plano político, y ante las elecciones autonómicas de 2026, el alcalde ha expresado su deseo de “que se produjera un cambio” en el gobierno autonómico tras 40 años del mismo signo. Sin embargo, se ha mostrado crítico con la situación de su propio partido a nivel nacional, afirmando que “no es el mejor momento” y que el contexto general no ofrece los “mejores apoyos” para un cambio.

Diez ha reiterado su petición de un congreso federal extraordinario en el PSOE tras los escándalos que han afectado al partido, como los casos “Koldo, Ábalos, Cerdaña y otras cuestiones”. En su opinión, este congreso serviría para “ratificar la existente” dirección o elegir una nueva, sometiendo la situación “al dictamen de los militantes”.

Lo importante es poder estar por la calle, salir con la cabeza bien alta" José Antonio Diez Alcalde de León

El alcalde ha defendido su independencia y ha asegurado que su deber es con los leoneses. “Tengo que defender ante todos los intereses de todos los leoneses”, ha declarado, incluso si eso le lleva a enfrentarse con dirigentes de su propio partido. “Lo importante es poder estar por la calle, salir con la cabeza bien alta”, ha añadido, afirmando que no hacerlo sería “un engaño y un fraude” hacia los ciudadanos.

La autonomía leonesa, un objetivo irrenunciable

Finalmente, José Antonio Diez ha reafirmado que seguirá peleando por la autonomía para la Región Leonesa, un objetivo que considera bloqueado de manera “bastante absurda” por el PSOE y el PP. Según el alcalde, su creación permitiría una “mejor vertebración del territorio” y potenciaría económicamente a toda la zona noroeste del país. Ha explicado que la vía legal existe, amparada por la Constitución Española, pero requiere una mayoría absoluta en las Cortes Generales que actualmente no se da.