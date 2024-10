Aída Rodrigo: "Le voy a escribir una carta al Ministro de Agricultura para pedirle una fiscalidad distinta para el medio rural"

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el premio honorífico de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales a Aída Rodrigo y a su explotación ganadera OmañaCea en Murias de Paredes.

El premio le fue entregado el pasado 15 de octubre, día de la Mujer Rural, en un acto que contó con el ministro de agricultura Luis Planas y la ministra de igualdad Ana Redondo.

"Entre Nosotras" Aída confiesa que no pudo decirle al ministro todo lo que le hubiera gustado por lo que "le voy a escribir una carta que haré pública" especialmente de cara a "las primarias cuando todo el mundo se empieza poner nervioso y empiezan con todas estas teorías del medio rural, de la mujer, de los emprendedores... que a mí me me saca de quicio porque la realidad del medio rural es que no hay ni una política que sea diferente a la de las ciudades".

Aída recalca que una de las cosas que pedirá la ministro "una fiscalidad que se acomode al medio rural o una reducción en la Seguridad Social en mis empleados. En qué cabeza cabe que un pueblo de 40 habitantes tenga que tributar igual que una ciudad de 20.000".

Explotación "omañacea"

Aída apunta que en la actualidad la explotación ganadera que dirige junto a su marido cuenta con algo más de cien vacas, madres con su correspondiente cría. "La verdad es que no queremos aumentar mucho en animales porque queremos que la ganadería siga siendo sostenible".

El éxito de su proyecto radica en la integración de todas las ganaderías de su entorno que crían raza parda de montaña, que pasten en la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna. "Los ganaderos nos venden sus terneros y nosotros hacemos venta directa y siempre que los terneros se desteten el tipo de forma como pedimos. Tienen que estar con las madres por lo menos seis o siete meses", por eso OmañaCea comercializa "una carne diferente, de otra calidad, de otra textura, otra terneza, otro color, que claro el mercado, como no lo pueden encontrar los clientes en una carnicería, es algo tan exclusivo que a veces se nos va de las manos como ahora que ya estamos vendiendo carne para 2025".

tuterneraencasa.com

Aída Rodrigo explica que era ella abogada en Madrid, pero un buen día decidió regresar al pueblo, al hotel familiar en Puente Almuey. Además su padre tenía una nave de cabras alpinas lecheras, y ante su próxima jubilación se le presentó una difícil disyuntiva "entre sigues haciendo lo que has estudiado o para lo que te han educado o tienes que volver a esos negocios que te han dado de comer y te han dado una vida mejor".

Ella decidí volver porque "hubiera sido la muerte para mis padres" y luego llegó la pandemia y el confinamiento en Murias de Paredes con su novio "entonces ahí viví más el día día de la ganadería, de estar con él y de ver la felicidad que para él suponía ir con sus vacas. Me dije: Yo me quiero quedar aquí. Yo quiero vivir esta paz que tiene este hombre encima y bueno, ahí decidimos hacer la titularidad compartida".

Un buen día decidieron comercializar la carne de ternero de leche que ellos consumían en casa, así que "al principio vas a ver si llamando a tu tía, a tu prima, tu vecina vendes los primeros" y así surgió la marca de tuterneraencasa.com con tienda online y su correspondiente registro sanitario, y desde 2021 venden todos los terneros de manera directa sin intermediarios.

FUTURO EN EL MEDIO RURAL

Aída es una firme defensora del medio rural y de sus posibilidades: "Hay mucho medio rural. En los pueblos hay muchas alternativas porque la vida ha cambiado, porque sólo tienes que ir, observar, tener claro que quieres vivir allí y es que hay muchas vías de negocio". Aída apunta "que hay muchas carencias en el medio rural". A su juicio son necesarias empresas que den el servicio, "que se adapten a los nuevos tiempos y las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías".

Aída está esperando su primer bebé por lo que el relevo generacional podría estar garantizado, aunque prefiere "que sea libre de elegir. Los negocios fluyen y se venden, se alquilan... Yo he hecho ya muchos tránsitos de negocio, no he cerrado ninguno y los negocios no tienen por qué depender ni de un hijo, ni de un padre. Los negocios cuando llega otro momento pueden cambiar a diferentes manos y ya está. No hay que montar tragedias".