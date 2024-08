Adanía Shibli: “Cuando he leído a Gamoneda era como si estuviera escribiendo sobre mí y sobre Palestina”

La escritora palestina Adanía Shibli ha visitado León para recibir dentro del Festival Palabra el Premio Leteo en su 22 edición. Se ha mostrado muy agradecida por este reconocimiento y también ha tenido palabras de admiración hacia Antonio Gamoneda.

El premio se lo ha entregado el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez dentro de una gala que se ha celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac).

“Cuando he leído a Gamoneda era como si estuviera escribiendo sobre mí y sobre Palestina. Estoy muy agrecida por este premio en un momento en el que los palestinos, además de la destrucción y el sufrimiento, se convierten en personas sin discurso y solitarias, mientras que la escritura no es solo sobre el escritor permite a otros tener un lugar en nuestras vidas. Es muy importante que el Club Leteo lleve al frente una experiencia individual pero también la soledad que hay en Palestina” de la mano de un premio que ve como “una expresión de dar la mano y decir que no estamos solos”.

El director del IV Festival Internacional Palabra, en el que se enmarca la entrega de esta distinción, Rafael Saravia, se refirió a Shibli como “una grandísima escritora y, además, una gran pensadora para poder mirar el mundo de otra manera, lo que la hace merecedora de un reconocimiento internacional que se inició hace 22 ediciones con Antonio Gamoneda y que se otorga a escritores que dinamitan, cambian o hacen surgir nuevas líneas de pensamiento y de creación literaria”.

Saravia también quiso dejar clara la posición del Club Leteo sobre el conflicto palestino. “No se trata de un conflicto entre dos pueblos, sino que es un genocidio clarísimo que ejecuta el Gobierno de Israel”. “Nuestra posición es de respeto a la cultura y el pueblo judío, pero el conflicto no es entre dos partes, sino de un Gobierno”, declaró.

Por este mismo motivo puso de relieve la elección de Adanía Shibli para el Premio Leteo por “la manera que tiene de callar para darle tiempo a la palabra, que en momentos de tanto destrozo no se puede ejecutar de manera directa”.

Palabras similares de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado. “Adanía Shibli es una gran escritora y una muy notable pensadora que, como ensayista, cuenta con trabajos incisivos, penetrantes y artículos que invitan a la reflexión y a la discusión y controversia”.

Aguado recordó que la obra ‘Un detalle menor’, de Shibli, fue galardonada con el Premio Libro Europeo del Año, que le debería haber sido entregado en octubre de 2023 en Frankfurt. “Fue cancelado por el atentado de Hamás, por el simple hecho de ser palestina y de que su literatura naciera en Palestina, a pesar de que su novela es una gran novela por su lenguaje, por su estilo, por la forma y por la estructura”.

“Se merecía el premio que fue cancelado por una injerencia de tipo político intolerable porque la república de las letras, la de la libertad de lenguas, estilos e ideas, no puede estar intervenida por ninguna circunstancia y sin ese espacio libre de creación no es posible la literatura ni el arte. Anadía Shibli es una gran escritora. Quiero solidarizarse con ella como símbolo de todos aquellos que tanto han sufrido y siguen haciéndolo en la Franja de Gaza”, remarcó Aguado.