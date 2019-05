En 2021 finalizará la transformación de los regadíos de Payuelos

El consejero en funciones de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladó hoy a la Comunidad de Regantes de Payuelos (León) el compromiso de la Junta de Castilla y León para entregar la transformación completa de las 9.000 hectáreas de regadío en el año 2021.

Así lo señaló Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su reunión con la Comunidad de Regantes de Payuelos para “repasar qué es lo que está haciendo la Junta en Payuelos, cuales son los horizontes de sus responsabilidades y dar certidumbre sobre cuándo van a poder regar con los regadíos transformados que son tan importantes”.

Suárez-Quiñones afirmó que la Junta de Castilla y León ha ido cumpliendo con la transformación de los regadíos desde que se comprometió con ellos y recordó que la inversión para el suministro eléctrico supuso 13 millones de euros, para cinco actuaciones de las que tres están en ejecución, una cuarta que se terminará el próximo año y una última pendiente de adjudicación.

En cuanto a la parte de transformación, explicó que en este momento se trabaja en cuatro sectores, de los cuales uno está en producción, otro está a punto de terminar las obras inmediatamente y el resto “tienen un horizonte de riego adecuado a sus necesidades” porque “los compromisos estaban orientados al horizonte 2021 en adelante”, cuando se cumplirá, ya que es “algo esencial para el desarrollo económico de la zona”.

Un compromiso que afectará a los cuatro sectores, que en total suponen 9.000 hectáreas que podrán estar finalizadas en 2021, momento en el que faltarán por adecuarse los sectores de la Dirección General de Regadíos, 14 sectores por ejecutar, que dependen de la administración central.

El consejero apuntó que “la zona de Payuelos se caracteriza por sus cultivos de excelente calidad, a los que el riego permitirá obtener competitividad de empresas y explotaciones, porque “en definitiva hay que competir con Europa, mientras que en Francia llueve sin más”.

Del mismo modo, trasladó la apuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería “por el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y ganaderas”, para lo que “hay que hacer el campo atractivo y moderno”, aunque “ya se está produciendo con una forma de incremento constante, con 900 jóvenes incorporados en los últimos tres años, mientras que hace cuatro años se incorporaban la mitad”.

Juan Carlos Suárez-Quiñones enfatizó que la modernización cuenta también con un componente “altamente ecológico”, debido a que se traduce en “un gasto eficiente del agua”, a lo que se suma “la importante demanda del producto ecológico en el mercado”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Payuelos, Jorge Álvarez, puso de relieve que es “vital que se ejecuten obras”, tanto por parte de la Junta como de la Administración, porque “ahora mismo con los problemas que existen para la amortización del canal bajo, si no se hacen obras, no llega a los agricultores y no tienen a quién cobrar”.

Álvarez lamentó que las obras “están retrasadas”, porque en una zona tan despoblada “hay mucho jóvenes que están esperando”, ya que “la transformación del secano al regadío es como pasar de la noche al día”, al generar este segundo “riqueza, puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos”, de manera que “las 38.000 hectáreas transformadas generarán muchísima riqueza”.