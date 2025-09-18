Recupera tu peso ideal después del verano en Cuerpo Libre
La Clínica te ofrece un 40% de descuento si contratas tu tratamiento en septiembre
Esther Peñalba Aller
León - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LEÓN
COPE LEÓN
"Ya saben ustedes que al de Waterloo cada equis tiempo le da por elevar el tono y entonces se da unos golpes de pecho, y amenaza a Sánchez"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h