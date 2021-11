La nueva variante del Covid debilita a los Mercados como explica Jose Andrés Alvarez, asesor de Renta 4 Banco

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, interviene hoy en el programa local de Cope León para analizar el nerviosismo de los mercados y las fuertes caídas en las Bolsas, debido a la aparición de una nueva mutación del virus chino y a la reacción de los gobiernos con medidas de restricciones de vuelos, limitación de horarios de bares y restaurantes, incluso toque de queda en algunos países.

Comparando la situación actual con la vivida en marzo de 2020, donde en solo un mes hubo caídas superiores al 30%, Jose Andrés argumenta que lo que no cuadra es que todavía hoy muchos analistas no son capaces de cambiar su discurso y siguen viendo en la inflación un problema cuando si vuelven las restricciones, lo que se demostró el año pasado es que son deflacionistas porque el consumo se corta radicalmente. O sea, o una cosa o la otra, o las bolsas caen por el miedo a las restricciones o por el temor inflacionista, pero por las 2 cosas a la vez no.

Estamos en el nivel más alto de deuda pública de toda la historia en el mundo. Una de las soluciones que se daban desde hace años es que había que generar inflación para que el problema de la deuda se solucionara, pero puede que se hayan pasado de frenada con la inflación y ahora lo intenten corregir con esto de la nueva variante del virus chino.

El problema de la deuda puede solucionarse con inflación pero ésta crea otros problemas como se vio en los años 70 y 80: paro elevado, cierres de empresas... por eso están tratando de que la inflación no se dispare y Jose Andrés opina que hasta que no se solucionen los problemas de abastecimiento, que son una de las principales causas de la inflación, la pandemia no estará controlada.

Con este panorama, los inversores primero deben saber dónde están, y es que las bolsas han ido demasiado lejos, sobre todo en Estados Unidos. Basta recordar que a principios de año se hablaba del S&P500 su principal índice podría llegar a 4.400 y lo hemos visto la semana pasada por encima de 4.700. Las correcciones en las bolsas cada cierto tiempo son habituales.

Una corrección importante puede ser vender renta variable ahora pensando que queda caída de al menos otro 10%. Los científicos han dicho que hasta dentro de 2 semanas no pueden realizar estudios sobre esta nueva variante. Jose Andrés prevee 15 días bastante movidos y él aprovecharía la liquidez para entrar en las caídas en los sectores de siempre, los llamados megatendencias, que a pesar de los vaivenes a corto plazo son ganadores a largo plazo: salud, tecnología y añado el de consumo. De hecho en Renta 4 Banco estrenan un nuevo fondo muy interesante basado en el consumo, ya que a lago plazo el consumo que ahora estamos teniendo en el mundo occidental pasará en unos años a países como China y sobre todo la India con más de 2.500 millones de habitantes entre los 2 países.