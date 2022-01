Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 banco, habla en Cope León de inflacción e inversión

Cada martes en Cope León hacemos un análisis de los mercados financieros con Renta 4 Banco. En esta ocasión Miguel Angel Cercas nos habla de la inflacción y la inversión.

Los datos más actualizados y oficiales son los del Instituto nacional de estadística, que en su última nota de prensa de 31 de diciembre, dice: “La inflación anual estimada del IPC en diciembre de 2021 es del 6,7%" de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE.

El dato avanzado para diciembre del 6,7%, supondría la tasa más alta del IPC desde marzo de 1992. En este comportamiento destacan la subida del precio de la electricidad, mayor este mes que en diciembre de 2020. También influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la alimentación, frente al descenso registrado el año pasado. Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta cuatro décimas hasta el 2,1%, con lo que se sitúa casi cinco puntos por debajo de la del IPC general”.

El IPC refleja la evolución de los precios de 500 productos y servicios básicos que se consumen en los hogares españoles y se mide año a año. Además, este índice es el medidor de la inflación más empleado.

Podemos destacar cuatro causas diferenciadas que inciden en la subida de los precios:

-Por consumo: Si hay más gente que quiere comprar un producto o servicio -demanda-, que personas que quieren venderlo -oferta-, los precios suben. Y al revés.

-Por costes: Si los precios de las materias primas aumentan, los productores tienen que elevar los precios de sus bienes finales para no perder dinero.

-Autoconstruida: Cuando hay una previsión de subidas de precios importante en el futuro próximo, los precios empiezan a ajustarse para que el aumento sea gradual.

-Por expectativas de inflación: Se da en países con altos niveles de inflación. Al aumentar los precios, los trabajadores pedirán que aumenten los salarios, que originará a su vez que se eleven los precios para poder pagarles.

En España tenemos aún poca cultura financiera y muchos ahorradores no han dado el paso del ahorro a la inversión. Pero hoy por hoy y por una larga temporada, tal y como están los tipos de interés, el dinero no invertido pierde mucho valor. Por eso, Miguel Angel aconseja enfocar nuestro ahorro a productos de inversión que se adapten a nuestro perfil de riesgo y que al menos consigan batir a la inflación. Su recomendación es invertir en una cesta de varios fondos de inversión diseñada específicamente para cada inversor por un asesor que nos conozca bien como una combinación del Renta 4 Renta fija y del Renta 4 Valor relativo. Tienen muy baja volatilidad y al menos podríamos alcanzar, combinándolos, un 2% que nos permita al menos no perder valor a nuestro dinero.

