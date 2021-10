LEÓN ADIESTRA te da las claves para adiestrar a tu perro. Infórmate

Marina Martín es bióloga, especialista en etología y adiestramiento canino. Con ella hablamos de cómo educar a un perro, qué órdenes enseñar y cómo hacerlo.

Educamos a un perro para tener control sobre él ya que le vamos a enseñar los ejercicios básicos de manejo que son "sentado", "tumbado", "quieto" y "ven". En Cope analizamos cómo enseñar las dos principales: "sentado" y "acudida a la llamada". Además nos ayudará a crear auto control en el perro: que no se excite y ladre cuando vea a otro perro, niños corriendo, una moto o que no salte encima de las personas por ejemplo.

Conseguimos que el perro obedezca a las órdenes que se le da convirtiéndonos en un referente para él. Además, corregimos ciertos comportamientos y el perro no asume un papel que no le corresponde como ser dominante, posesivo, territorial o protector en exceso. Por ello, es importante iniciar el adiestramiento desde cachorros para no reforzar estos comportamientos no deseados y tener que corregirlos de adulto, algo más difícil y lento, aunque siempre será posible. Por último, no pensemos que el perro se siente incómodo al pedirle que realice determinadas órdenes, puesto que un adiestramiento bien enfocado va a conseguir que el perro se sienta seguro y confiado. Mediante la educación nos conseguimos posicionar en lo más alto de la pirámide jerárquica.

Lo primero que debemos conseguir, es que el perro asocie el nombre de la orden con la posición que le queremos enseñar. Se puede premiar con juguetes y con caricias dependiendo de los gustos de cada perro pero por norma general vamos a premiar con comida las primeras veces hasta que el perro entienda que queremos de él. Luego vamos a ir retirando la comida progresivamente para que el animal adquiera la conducta y no obedezca condicionado por el alimento.

Empezamos normalmente con el ejercicio "sentado". Colocando el premio en la nariz del perro con la mano cerrada sin que llegue a tocarla, dejamos que lo huela llevando la mano hacia arriba y hacia atrás, así conseguimos que el animal pierda el equilibrio y se siente casi de forma automática. También podemos ayudarle presionando ligeramente hacia abajo la cadera. Hay que entender que las primeras veces se sentará y levantará rápidamente pero no debemos olvidar dar el premio sólo cuando esté en la posición "sentado". Mientras, repetimos la palabra que hayamos elegido para este ejercicio por ejemplo como "sit", "sienta" o "sentado".

Un ejercicio para enseñar al perro a "acudir a la llamada" puede hacerse teniendo al perro sujetado con una correa larga y con dos juguetes. Uno de los juguetes lo lanzamos para que el perro lo persiga y el otro lo tenemos en la mano para llamar su atención. Le animamos a venir y le traemos con la correa hacia nosotros mientras repetimos la palabra elegida, por ejemplo "ven" o "aquí".

Una cuestión muy repetida por los dueños es cuánto se tarda en el realizar el adiestramiento. Esto depende del tiempo que se dedique a la enseñanza. Hay que trabajar un ejercicio repetidas veces hasta que esté asentado antes de pasar al siguiente nivel. El trabajo con el animal debe ser sistemático y sobre todo constante y hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo le dediquemos a un ejercicio antes conseguiremos los resultados.

Normas para que el adiestramiento vaya bien:

-Ser constantes y cada día dedicar de 10 a 15 minutos a la enseñanza del perro.

-No empezar con muchas órdenes a la vez. Siempre es mejor empezar con un ejercicio, por ejemplo "sentado" hasta que lo tenga aprendido y luego seguir enseñando otras órdenes.

-Muchas veces los dueños me comentan que al pedir la orden el perro se sienta y se levanta rápidamente, esto es porque además del ejercicio "sentado" hay que trabajar la orden quieto, es decir, la permanencia en esta posición.

-Empezaremos trabajando en casa, que es un ambiente conocido para el perro y donde se siente cómodo y tranquilo. Luego iremos alternando con trabajo en la calle, en el campo o en un parque donde hay más estímulos y distracciones.

-Hacer de la sesión de trabajo un momento divertido para el perro y para nosotros y no frustrarnos si las cosas no salen a la primera. Todo es cuestión de práctica, paciencia y entendimiento con el animal.

Y sobre todo entender que cada perro, cada raza y cada edad es diferente por lo que nos debemos adaptar a cada perro y tener varios mecanismos para enseñar una misma orden.

Se pueden enseñar infinidad de órdenes y trucos, pero la posición de "sentado" y "tumbado" en los perros forman parte de su lenguaje corporal y son posturas que imdican calma y tranquilidad. Se trata de un feedback, es decir, un mensaje de ida y vuelta entre el cerebro y el cuerpo del animal. Por lo tanto, estas órdenes básicas se utilizan para inducir de forma progresiva la calma al animal en situaciones que lo pueden alterar.

Y por último resaltar que el principal fin del adiestramiento es la seguridad de nuestra mascota, si conseguimos que obedezca a nuestras órdenes de llamada evitaremos situaciones de peligro como salir corriendo y cruzar la carretera o perderse.

En LEÓN ADIESTRA, Marina y su equipo ofrecen un asesoramiento personalizado y recomendamos la mejor opción para cada perro. Ya está la matrícula abierta para trabajar de forma individual o en grupo ya sea obediencia o modificación de alguna conducta no deseada.

Además el sábado 30 de Octubre comienzan un curso para cachorros que se dará durante 5 sábados consecutivos de 11 a 12:30h y tienen preparada una Jornada de juegos donde cada dueño puede participar con su perro y ganar un premio final un curso para adultos y un seminario de etología para los que quieran ahondar un poco más en la psicología canina, donde hablarán de los instintos, la formación del carácter del perro y como modificar ciertas conductas, charlas con los temas que más preocupan a los dueños como el miedo a los petardos o la ansiedad por separación.

Podéis encontrar toda la información en www.leonadiestra.com, en el instagram Marina Dog León o llamando al 648-097-400.