Jose Andrés Álvarez, de Renta 4, explica que el conflicto ruso supone una oportunidad para los inversiores

Parece que el conflicto de Rusia con Ucrania lejos de aclararse, va a peor, por eso hoy visitamos las oficinas de Renta 4 Banco, en Ordoño II 35, para analizar con Jose Andrés Álvarez cómo afecta esta situación a las Bolsas.

Jose Andrés apunta que los mercados reflejan fuertes caídas en estos días. A última hora se reconoció la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhanks, lo que aleja la posibilidad de una negociación diplomática. Esto hace sufrir el ánimo inversor.

La incertidumbre es el peor enemigo de los inversores. De momento la bolsa rusa está cayendo un 20% desde el cierre del viernes, las europeas alrededor del 5%.

La situación es grave políticamente hablando. Europa da por roto el acuerdo de paz de Minsk de 2015, considera agredida la integridad territorial de Ucrania y amenaza con fuertes sanciones económicas que repercutirán en las empresas.

También el problema del gas ruso es otra cuestión muy importante y por eso Putin se siente fuerte. Sabe la dependencia de Europa sobre todo Alemania del gas ruso y la amenaza de cortar el suministro hace que el precio suba. También el petróleo está subiendo aproximándose ya a los 100 dólares el barril.

Esto supone mayor presión a la inflación. Las presiones inflacionistas ya sean provocadas o no van a continuar más de lo que se esperaba. "Es la comparación famosa de la pasta de dientes cuando la sacas del tubo luego no la puedes volver a meter" afirma Jose Andrés. Con la inflación ocurre lo mismo. La portada de hoy de Expansión titula que Coca-cola, Proctet and Gamble y Nestlé suben precios y presionan a los súper, lo que añade más presión a los precios.

Esta situación se puede reconducir asumiendo sacrificios. Por un lado no subir los salarios de acuerdo con la inflación pues supondrá entrar en la espiral inflacionista. Luego los bancos centrales están en el dilema de que la subida de tipos para controlar la inflación no puede ser demasiado fuerte pues puede hacer entrar en recesión las economías.

Por otra parte el Bundesbank alemán ha anunciado que Alemania puede entrar en recesión este primer trimestre de 2022. Mala noticia para los mercados. Esto no estaba en la mente de los inversores. Después de la pandemia provocada por el virus chino, viene el problema de la inflación que se puede agravar más por la guerra de Rusia con occidente, que esperemos sea más guerra comercial que militar.

Panorama desolador que, sin embargo, puede ser aprovechado por los inversores. "Cuando más incómodo y difícil sea invertir es cuando hay que hacerlo. No sé cuándo será el momento más adecuado, pero se va a producir un rebote fortísimo" declara el asesor de Renta 4 Banco.

Asumiendo que los movimientos van a ser bruscos, para disminuir las caídas, los llamados sectores defensivos ahora mismo son los más adecuados. Consumo básico y salud principalmente. Pero cuidado; hay que estar atento para entrar en valores más cíclicos que son los que más van a subir, puede que sea esta semana o la siguiente. En cualquier caso en Renta 4 podrán indicar al inversor una estrategia adecuada.