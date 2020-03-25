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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con CARLOS GARCÍA

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    -INFORME COVID-19-MARIBEL FERNÁNDEZ

    -EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y VILLAQUILAMBRE FACILITAN UN TELÉFONO PARA ASISTIR A LAS PERSONAS MAYORES. EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO, EL GABINETE DE PSICOLOGÍA TAMBIÉN OFRECE AYUDA

    -DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA, BOMBEROS Y LIMPIEZA DE LEÓN-INFORMA ESTHER PEÑALBA ALLER

    -LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES TEMPLARIUM PIDE AYUDA PARA SOBRELLEVAR EL ESTADO DE ALARMA-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -AUTISMO ESPAÑA PIDE RESPETO Y COMPRENSIÓN PARA LAS FAMILIAS DE NIÑ@S Y JÓVENES AUTISTAS QUE NECESITAN SALIR A LA CALLE

    -APLAZAMIENTO OLIMPIADAS TOKIO: LYDIA VALENTÍN

    -VÍDEO AGRADECIMIENTO POLICIA LOCAL DE PONFERRADA-CRÓNICA JACOBO CASAS

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