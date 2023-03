Editorial MIC presenta esta tarde en el Museo Casa Botines Gaudí la XXIII revista de la Semana Santa "Pasión"

Editorial MIC presenta hoy jueves a las 20 h. la XXIII edición de la revista de Semana Santa "Pasión" en el Museo Casa Botines Gaudí. Entrada libre hasta completar el aforo.

Como todos los años, "Pasión" cuenta con información actualizada de las cofradías y hermandades, artículos firmados por destacados colaboradores, entrevistas con los protagonistas y la programación de actos y procesiones. Con esta revista, la editorial quiere destacar la importancia cultural y tradicional de esta celebración tan especial.

De ella hablamos hoy en Cope León con Máximo Cayón Diéguez, coordinador de la revista.

