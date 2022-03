Día Mundial del Sueño: ¿Cómo afecta la mala higiene del sueño a nuestra salud? Descúbrelo con Drasanvi

Hoy, 18 de marzo, celebramos el Día Mundial del Sueño bajo el lema "Sueño de calidad, mente sana, mundo feliz" y nadie mejor que Drasanvi, compañía líder en suplementos alimenticios y alimentación bio, para ofrecernos algunas recomendaciones para disfrutar de un buen descanso muy necesario para nuestra salud física y mental.

De acuerdo con numerosos estudios realizados sobre el sueño, se ha llegado a la conclusión de que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente si le dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad. ¿Qué ocurre? Que este mundo tan agitado nos impide, muchas veces, dormir entre 7 y 8 horas, que son las recomendadas para restaurar las funciones del organismo.

Marta Castro, miembro del Departamento Técnico de Drasanvi, explica en Cope cuáles son las principales consecuencias de un mal descanso. Si no disfrutamos de un sueño de calidad, lo más probable es que nuestro cuerpo comience a experimentar una serie de cambios y alteraciones como trastornos en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico que puede conllevar a otras enfermedades degenerativas.

Algunos efectos y consecuencias más comunes son: cambios de humor, incremento de los niveles de azúcar, obesidad, aumento de la presión arterial, debilidad del sistema inmune, ansiedad y depresión.

Un sueño de calidad está directamente relacionado con la cantidad de horas que dedicamos al descanso, por lo que es fundamental establecer un horario, medianamente regular, para que nuestro organismo no se desequilibre.

? Debemos evitar comer o hacer ejercicio, al menos, dos horas antes de acostarnos. Así como suprimir la ingesta de bebidas como el café, té, chocolate o alcohol unas seis horas antes de dormir.

? Si tenemos pantallas digitales cerca, teléfonos, ordenadores o la televisión encendida aumentaremos la estimulación cognitiva del cerebro, por lo que recomendamos sustituirlo por leer un libro o escuchar música relajante para reducir la actividad cerebral.

? Por último, es fundamental dormir con ropa cómoda y con una temperatura agradable.

Para dormir profundamente y no despertarse varias veces durante la noche, Marta explica que existen suplementos alimenticios como la melatonina que puede ofrecernos una ayuda extra de manera 100% natural, tanto para conciliar el sueño de un modo más rápido como para conseguir menos desvelos.

La melatonina es una hormona producida por el cuerpo. Regula los ciclos de día y de noche y los de sueño-vigilia. Los niveles de melatonina en sangre son más altos por la noche, con la oscuridad, por lo que puede desequilibrarse con los cambios de horario y producir el indeseado insomnio del que estamos hablando. Es más, ha sido un producto que siempre se ha usado para contribuir a aliviar la sensación subjetiva del jet-lag.

En el caso de Drasanvi se han desarrollado dos tipos de melatonina: Por un lado, puedes encontrar el suplemento de melatonina pura por dosis de 1.9 mg, en formato cápsulas y líquido, o la melatonina bicapa, una fórmula de melatonina en comprimido combinada con ingredientes como la pasiflora, la valeriana y el triptófano. De este modo, estaremos actuando para conseguir un doble objetivo: reducir el tiempo para conciliar el sueño y que ese sueño sea continuado durante el mayor tiempo posible sin dormir a tirones y pudiendo completar el ciclo necesario.

Este suplemento no causa algún tipo de adicción o intolerancia y además no es necesario tomarlo de manera continuada si no lo necesitamos para que surta efecto. La melatonina no se acumula en el organismo, por lo que, si en alguna ocasión no estamos seguros de doblar la dosis, no hay que preocuparse porque el excedente se elimina a través de la orina.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Drasanvi ofrece diversos formatos para facilitar la toma: comprimidos, cápsulas y gominolas, además de líquido para poder diluir en agua, zumos o infusiones... Lo recomendable es una unidad, al menos, una hora antes de acostarnos o unas 20 gotas.

La melatonina un producto apto para niños. Drasanvi comercializa el formato Melatonina kids que, en vez de 1.9 mg de melatonina por dosis, aporta 1 mg, cantidad adaptada a sus necesidades. Este producto se puede tomar a partir de un año. En menores de esta edad, es recomendable consultarlo con su médico.

Recordamos que podemos adquirir la melatonina de Drasanvi en cualquiera de sus formatos en farmacias, parafarmacias, herbolarios, centros de dietética, en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés y en la Tienda Drasanvi de Astorga.