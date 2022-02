Con Miguel Angel Cercas, asesor de Renta 4 Banco, valoramos las perspectivas financieras de 2022

¿Es buen momento para invertir nuestro dinero? Esta es la pregunta que tratamos de responder en Cope León con Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, en Ordoño II 35 en la capital leonesa.

Para Miguel Angel, cualquier persona que desee obtener rentabilidad debe plantearse dar el salto de “ahorrador a inversor”. Tal y como están los tipos de interés en 0 y con la inflación disparada en todo el mundo se hace necesario asumir algo de riesgo (no existen activos sin riesgo) lo más controlado posible si no queremos ver cómo nuestro dinero pierde valor año a año. Es decir, no podemos “no decidir” y que “las cosas continúen como están”, porque este mundo en el que vivimos se ha acelerado mucho en estos últimos años en parte consecuencia de esta pandemia.

La recuperación económica está siendo sostenible con buenos resultados empresariales y esperamos un año de renta variable alcista, aunque eso sí con bastante volatilidad debido fundamentalmente a los riesgos de la pandemia y a los cuellos de botella que se producen.

Recordar que la volatilidad es un termómetro de riesgo y este año va a ser muy volátil como ya estamos viendo. Ocasionan también volatilidad el incremento de OPV -salidas a bolsa- que ha habido en el 2021 (el mayor en los últimos veinte años), la inversión tan grande que hemos tenido en productos apalancados (el mayor de la historia), la entrada de capital en fondos y ETFs desde el 2020 (también el mayor de la historia), el que las rentabilidades anualizadas de las acciones estén por encima de la media histórica, la burbuja de las criptomonedas y, por supuesto, la inflación.

La inflación hará que los bancos centrales tarde o temprano actúen y suban los tipos de interés: en Renta 4 creen que en EEUU lo harán cuatro veces este año, aunque no parece que lo hagan en Europa, al menos a corto plazo, pues piensan que se irá moderando. La semana pasada la FED ya anunció que empezarían a subir los tipos a partir de marzo.

Otro tema que preocupa es la elevada deuda que sigue aumentando por efecto pandemia. Y otra cuestión que genera turbulencias es que el famoso “tapering” -compra de deuda por parte de los bancos centrales- se terminará este año. En la misma reunión de la semana pasada de la FED dijo que “el balance es mucho más grande de lo necesario”, es decir, que la deuda comprada (unos 9 billones de dólares) en estos años ya es suficiente, por lo que dejarán de comprar a partir de marzo.

A juicio de Cercas, esta volatilidad nos ofrece oportunidades de entradas para obtener mejores retornos a medio y largo plazo. La incertidumbre, véase ahora Rusia-Ucrania, genera oportunidades. Esperamos que los resultados empresariales -que son al fin y al cabo los que miden a largo plazo el valor de las empresas cotizadas- sean de doble dígito y, en este sentido, preferimos Europa a EEUU porque si miramos el histórico de valoración de las empresas vemos que EEUU es el mercado más claramente sobrevalorado (un 20% más caro que su histórico).

La renta variable global en los últimos doce años se ha revalorizado el 400%, el 13.5% anual. Con estas subidas, las valoraciones en Europa están un 10% más caras que su histórico por lo que se ve prudente aprovechar caídas para tomar posiciones. O sea, volatilidad habrá este año, tanto en renta variable como en renta fija, pero la volatilidad hay que aprovecharla para invertir en el largo plazo.