Con León Adiestra enseña a tu perro a no coger comida del suelo

Hoy en Cope hablamos con Marina Martín, gerente de León Adiestra-Marina Dog, sobre un problema muy desagradable y peligroso cuando un perro tiene la mala costumbre de comer comida o cosas del suelo. Cuando esto ocurre nuestro perro está en peligro de contagio de enfermedades infecciosas, de atragantamiento o de intoxicación. Tendemos a regañarle por coger cosas del suelo y a veces lo que conseguimos es que cuando el animal encuentre algo que comer, lo coja y salga corriendo para que no se lo quitemos. Lo importante aquí es trabajar con el perro el rechazo a la comida que pueda encontrarse en el suelo y en caso de que coja algo que nos lo traiga o incluso nos avise para poder quitárselo.

Hay varios ejercicios para poder trabajar la eliminación de la conducta y como con cualquier otro ejercicio necesitamos corregir y premiar al perro y que asocie, en este caso, que no está permitido comer nada del suelo.

En el primer ejercicio vamos a enseñar al animal a que rechace la comida que encuentre por la calle. Colocaremos pequeñas cantidades de comida en el suelo y con el perro atado vamos a caminar alrededor. Cuando el animal quiera coger alguno de los alimentos vamos a bloquear con la correa apartándolo hacia un lado mientras decimos NO o la palabra que utilicemos para corregir. Vamos a repetir este ejercicio muchas veces, hasta que veamos que el perro empieza a entender que no puede coger la comida o basura del suelo. Cuando el perro pase al lado de la comida colocada en el suelo y no la coja, nos mire o aparte la cabeza premiaremos dándole nosotros un premio de nuestra mano y le diremos MUY BIEN, BUEN CHICO o las palabras que utilicemos para premiar.

Además de este ejercicio enseñar al perro la orden SUELTA o TRAE hará que cuando coja algo lo suelte o nos lo traiga y no salga corriendo sin hacernos caso.

Recordar que una orden o comando es lo que utilizamos para pedirle algo al perro como que venga o se siente. Hay órdenes físicas, vocales, visuales y sonoras:

-La orden es física cuando tocamos al perro para pedir la acción.

-La orden vocal es una de las más utilizadas y se refiere a palabras o sonidos.

-En la orden visual vamos a realizar cualquier postura o gesto para que el perro nos entienda.

-Y por último, la orden sonora, la que utilizó Ivan Pavlov en su famoso estudio sobre condicionamiento básico en perros domésticos. En este estudio se hacía sonar una campana y luego se les daba de comer a los perros participantes. A los días se pudo observar como solamente con el sonido de la campana y sin presencia de la comida los perros comenzaban a salivar. Un clicker tiene el mismo mecanismo; es un aparato pequeño que al pulsar el botón hace ‘clic’ y sirve para indicar al perro el momento exacto en que está haciendo algo bien. Es muy útil para trabajar a distancia y muy eficaz porque no utilizamos comida para premiar y porque al ser el premio tan inmediato el perro asocia rápidamente las órdenes.

Hay diversas causas que pueden provocar que nuestro perro sea miedoso o inseguro, por ejemplo una separación temprana de la madre, una experiencia negativa, una falta de socialización. También puede deberse a causas genéticas habiendo razas más propensas a ser inseguras como el perro de aguas o el gran Danés.

En todo caso lo que debemos conseguir es transmitir calma al perro y familiarizarlo con lo que le provoca inseguridad. Expondremos al perro a la situación de conflicto de forma muy progresiva asegurando que va cogiendo confianza poco a poco. Nunca sumergiremos al perro en una situación que le provoca mucho miedo de forma incontrolada ya que podríamos provocar un trauma y complicar aún más el problema.

Durante un episodio de miedo el dueño se mantendrá en calma y no intentará consolar, abrazar o coger en brazos al perro ya que percibirá esto como un premio y repetirá la conducta. Lo ideal es seguir con la actividad que estábamos realizando incluso pedir al perro ejercicios o trucos que sepa, así el perro estará ante el estímulo, lo verá y lo oirá pero su cerebro estará enfocado en obedecernos. Lo que conseguimos es una tolerancia a la situación que antes hacía sentir a nuestro perro inseguro.

Es muy importante modicar estas conductas generadas por el miedo, en primer lugar para darle calidad de vida al animal. Aunque para nosotros sea un miedo ilógico, el perro realmente está pasando un momento de estrés y esto tiene consecuencias físicas, el perro comienza a segregar la hormona cortisol, el ritmo cardíaco aumenta, el perro comienza a jadear y a intentar o huir o se vuelve reactivo y ladra a lo que le da miedo y no lo podemos controlar. En ciertas ocasiones el perro incluso puede tener diarrea repentina debido al gran estrés soportado en una situación que le da miedo, esto ocurre debido al nervio vago que atraviesa el sistema digestivo el cual se estimula.

Hay diferentes niveles de miedo. Si nos encontramos en una situación en la que el nivel es alto y el perro suele estresarse varias veces al día, además de trabajar con técnicas para modificar esta conducta podemos complementar el tratamiento con la dieta y con masajes relajantes. Podemos añadir triptófano en la dieta, ya que es un precursor de la serotonina, un neurotransmisor involucrado en conductas como agresividad o ansiedad.

