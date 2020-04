‘A Santiago contra el Cáncer’ completó su recorrido desde casa y prepara una versión adaptada para junio

Han sido 1.394 km por varios Caminos de Santiago ‘virtuales’ desde el 20 de marzo hasta el 26 de abril. ‘A Santiago contra el Cáncer’ regresó a León sin que sus ‘corregrinos’ salieran de sus casas, desde donde han ido agrupándose para hacer sus relevos durante más de un mes. La carrera solidaria, que este año cumplirá su décima edición, quiso aprovechar la cuarentena para poner en valor su iniciativa y seguir concienciando de la importancia de colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora lanza un reto para batir un récord de solidaridad con la AECC.

Con un vídeo de su llegada a la Catedral de León daban por finalizada esta versión virtual de un Camino que iniciaron en Saint Jean Pied de Port para llegar por el Camino Francés hasta Finisterre y regresar a León –a contramano- por el Camino Primitivo hasta Oviedo y desde allí por el de San Salvador hasta León.

Una meta en León que, en realidad, será el punto de arranque de la décima edición ‘real’ de ‘A Santiago contra el Cáncer’. No será como otros años enlazando Francia con Santiago de Compostela porque este año la situación no lo permite, pero habrá carrera, adaptada a lo que a finales de junio permitan las medidas gubernamentales, que desde la organización de A Santiago contra el Cáncer prometen que serán “vistosas y atractivas para tratar de ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer. Éste era nuestro décimo aniversario y será muy distinto a lo que pensábamos, pero tenemos que intentar hacer nuestra carrera porque, aunque parezca que ahora la gente solo enferma de coronavirus, el cáncer, desgraciadamente, no ha desaparecido y, con ello, las necesidades de la AECC siguen siendo las mismas”.

En los nueve años anteriores A Santiago contra el Cáncer ha conseguido recaudar casi 250.000 € para la AECC. “El año pasado superamos los 50.000 € y nuestro reto esta vez será implicar a todos los leoneses. En Madrid acaban de hacer una iniciativa similar con toda la maquinaria mediática del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y han recaudado 60.000 €. ¿Por qué no vamos a superar esa cifra? En Madrid fueron 10.000 corredores; nosotros solo fuimos 80 ‘corregrinos’ en 2019 y llegamos a los 52.000 €. Será muy difícil, pero nos vamos a poner ese reto. Tenemos un par de ideas para llevar a cabo A Santiago contra el Cáncer 2020, pero esperaremos a conocer cómo se va desarrollando la fase de desescalada para presentar la definitiva”, apuntan.