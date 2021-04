El PP de Ponferrada se alegra de los cambios que se han realizado en el servicio de autobuses

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha pedido al alcalde que se preocupe por las cosas de los ciudadanos, “al menos tanto como por sus líos internos, que claramente están pasando factura a los servicios municipales, como evidencia la necesidad de cambiar el servicio de transporte urbano en el primer mes de su funcionamiento”.

“No hace muchos días nos vendieron las bondades de su planificación de horarios, rutas y frecuencias del transporte urbano del Ponferrada. Hoy nos venden las excelencias de haberlas cambiado. O no piensan las cosas la primera vez que las hacen o no las meditan al cambiarlas. Nosotros creemos que solo aciertan cuando rectifican y que en el transporte, como en tantos otros servicios municipales, hacen las cosas por ensayo y error. Más bien por error y error. No hay previsión ni conocimiento de las verdaderas necesidades del municipio y de sus gentes. Escuchar a las personas que son usuarias de los autobuses urbanos está bien. Mejor hubiera estado haberlas escuchado antes de equivocarse, porque de lo que se han quejado en estas semanas era ya conocido con anterioridad”, ha apuntado.

Además, ha remarcado que “cuando se presentó la planificación del servicio municipal de transportes ya advertimos que se producirían problemas. “Como siempre, sin que hicieran caso, para tener que rectificar al cabo de poco tiempo. Las necesidades no han cambiado repentinamente en el último mes; se podrían haber detectado antes de equivocarse, a poco que se estuviese más atento a las necesidades de movilidad de los ciudadanos que a hacerse propaganda para que se olvidase el retraso en la puesta en marcha de los autobuses nuevos respecto a los plazos comprometidos por ellos mismos”.

“No era difícil de prever la necesidad de ampliar las plazas hacia Dehesas en la línea 1 o de la línea 4. Lo mismo la conexión con Compostilla de la línea 7. Ahora bien, no pueden evitar la sensación de que más que hacer caso a los usuarios han tenido que aguantar la queja de los suyos, a lo que no habrá sido ajena la insuficiencia de las conexiones hacia Camponaraya, que dan como consecuencia la habilitación en los fines de semana de la línea 5. Sólo aciertan cuando rectifican. Siempre se lo decimos nosotros, y esta vez parece que se lo han dicho hasta los suyos. Siguen sin salir de la desidia más que por la crítica, de la oposición y de los socialistas de Camponaraya"