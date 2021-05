El Nogalón denuncia que el agua potable y los contenedores son un problema endémico de Espinoso de Compludo

Desde la Asociación de Vecinos El Nogalón de Espinoso de Compludo de Ponferrada ha comunicado a través de una nota de prensa que durante el pasado mes de abril han mantenido sendas reuniones con las concejalías de Participación Ciudadana, Medio Rural y Pedanías. Ha servido en primer lugar para presentar esta nueva asociación y en segundo lugar, para comentar su “lista de actividades para 2021 y las propuestas más importantes de cara al Ayuntamiento de Ponferrada”.

“La concejala de Mayores y Participación Ciudadana tuvo hacia nosotros una muy buena acogida de nuestro proyecto participativo. Al concejal de Medio Rural le expresamos la necesidad de poder acceder a los locales públicos de Espinoso para la realización de nuestras actividades en igualdad de condiciones que otros colectivos, para lo cual presentaremos por registro una solicitud de modificación del convenio de uso actual”, apuntan.

El último encuentro ha sido este pasado lunes con el concejal de Medio Ambiente, Pedro Fernández. Le trasladaron su “preocupación por dos temas enquistados y muy importantes para los vecinos: la reubicación de los contenedores de RSU y el estado de la obra de acondicionamiento de la ETAP que suministra y trata el agua potable que bebemos en Espinoso”.

En cuanto al primer tema el edil ha manifestado que lleva varias semanas ya bajo estudio de los servicios técnicos municipales. “Le hemos reiterado que los contenedores de basura se deben colocar en un punto donde produzcan las menos molestias posibles a los vecinos, y donde no confieran un impacto visual penoso, como actualmente ocurre, en uno de los pueblos más bonitos del Bierzo”.

En relación a las obras en la planta de tratamiento de agua potable, “un problema que Espinoso lleva arrastrando años, y que van con un retraso de meses desde que se proyectaron, el concejal nos ha comentado que parece ser que hubieran finalizado ya, o estuvieran a punto de finalizar, con la acometida del tendido eléctrico en la planta. Desde El Nogalón hemos inspeccionado exteriormente la ETAP y esto parece que no es así”, reflejan.

“Todavía hay un generador para suministrar energía eléctrica de forma auxiliar, así como algún sifón y arquetas que no están tapadas, las cuales no sabemos si son parte de la conducción general o del sobrante. Todo ello nos preocupa, por el consiguiente riesgo para las personas y el estado sanitario del agua que bebemos, por lo que haremos por registro una pregunta para que el Ayuntamiento, con la información que recabe desde la empresa distribuidora Aquona, nos proporcione a la asociación y al pueblo de Espinoso un detallado informe del estado actual de la obra, así como de las mejoras y actuaciones técnicas realizadas en la planta (diametros de tuberías, electrobombas, sistema de potabilización real, etc). Dado que el proceso para potabilizar el agua es complejo y está compuesto por 8 pasos: captación, desbaste, desarenado/predecantación, coagulación y floculación, decantación, filtración, cloración y almacenamiento. Pedimos acceso a una analítica del agua que bebemos, tanto desde el punto de vista microbiológico como químico. Sabemos que en pueblos de la zona como Manzanedo o el propio Espinoso hay o ha habido altos contenidos de arsénico en la captación del agua. Estas zonas con geología aurífera suelen llevar consigo esta problemática muy especial. La Organización Mundial de la Salud recomienda un límite de 0,01 mg / l (10 ppb) de arsénico en el agua potable”.













