El Hospital de la Reina de Ponferrada acoge la exposición ‘Miradas de Ayer y de Hoy’

El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) del Hospital de la Reina de Ponferrada acoge la exposición fotográfica ‘Miradas de Ayer y de Hoy’ del artista ponferradina Gabriel Fernández Ramos, conocido como ‘Pinky'. La exposición se aloja en uno de los Espacios Amables creados por la Fundación Hospital de la Reina destinado a la cultura y la acción social.

Gabriel Fernández Ramos, usuario del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) del Hospital de la Reina de Ponferrada, presenta esta colección que refleja su profunda conexión con la fotografía y su evolución personal a través de las imágenes capturadas a lo largo de su vida.

‘Miradas de Ayer y de Hoy’ es un tributo visual a Ponferrada y sus alrededores, explorando paisajes y edificaciones rurales con una pasión particular por los cielos y las nubes. La muestra se puede ver hasta el mes de agosto.





Historia de Gabriel Fernández Ramos ‘Pinky’

Gabriel Fernández Ramos, conocido como 'Pinky' en el ámbito artístico, es un fotógrafo que ha encontrado en la fotografía un medio para exteriorizar sus emociones y explorar su entorno. Su trabajo ha sido reconocido en diversas plataformas digitales y su pasión por capturar la esencia de los paisajes y los cielos lo ha llevado a crear esta exposición como un tributo a su querida Ponferrada.

“A lo largo de mi vida siempre me ha llamado la atención la fotografía. Con 15 años, empecé con la cámara que me prestó mi vecino Jesús. Gracias, Jesús, por el favor que me hiciste. Me gustaba hacer paisajes desde Santo Tomás de las Ollas. A los 18 años compré mi primera cámara. En el año 2006 me trasladé a Calamocos. Paseaba tanto mirando al suelo, que me llamaron la atención las plantas. Para aquel entonces decidí comprar una cámara digital", ha manifestado el autor de la muestra.

"Durante 6 años estuve haciendo fotos únicamente a las plantas silvestres. En 2014 comencé a levantar la vista del suelo y a fotografiar todo lo que veía por San Miguel de las Dueñas. En 2016 quise profundizar más en esta materia. Mi formación en fotografía se ha basado en libros y en búsquedas por Internet", ha apuntado 'Pinky'.

"Al pasar el tiempo comencé a publicar en diferentes redes sociales y plataformas digitales de fotografía (Flickr, Facebook…). Soy exigente conmigo mismo y, aunque no me satisfacía plenamente el resultado, muchas de mis fotografías tuvieron amplio reconocimiento en dichas plataformas. Las preferencias en cuanto al contenido de mis fotografías son los paisajes y las edificaciones rurales. Además, tengo auténtica pasión por los cielos y, más concretamente, por las nubes", ha dicho también.

Dado que esta exposición es en Ponferrada, ha creído oportuno que estuvieran representados diferentes lugares de esta ciudad. En definitiva, ha querido dar un tributo a Ponferrada. "Para mí, la fotografía es un medio para exteriorizar emociones de toda índole. En mi caso personal, además, me ayuda en la introspección”.





Sobre el Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital de la Reina

El Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital de la Reina (CRPS) es un recurso ambulatorio que ofrece programas de rehabilitación psicosocial a personas con enfermedad mental crónica que presentan dificultades de integración social y de funcionamiento personal, laboral y de socialización. Estos programas están diseñados para ayudar a las personas con problemas psiquiátricos a adquirir o recuperar habilidades que les permitan desenvolverse en su medio social de forma autónoma, mejorando su calidad de vida y trabajando para reducir su grado de deterioro en aspectos fundamentales para el desarrollo laboral, social y personal, resultando en niveles de discapacidad que impiden una integración normalizada y autónoma en su entorno.

El Hospital de la Reina trabaja día a día en la innovación e inversión como principios de mejora, tanto de los equipamientos médicos, con el objetivo de ofrecer la última tecnología del mercado a los pacientes; como de sus infraestructuras, con el propósito de intentar aliviar y enriquecer la vida cotidiana en el Hospital.