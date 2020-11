Este año no habrá Belén de Folgoso de la Ribera por el Covid-19

El Belén Artesano de Folgoso de la Ribera no se podrá celebrar en 2020 a causa de la crisis sanitaria del Covid-19 que estamos sufriendo. Así lo han anunciado los organizadores a través de una nota informativa. “Debido a la grave situación que estamos viviendo muy a nuestro pesar, tras 56 años sin falta a la cita de Navidad, después de valorar todas las opciones que tenemos a nuestra disposición hemos decidido, por vuestra seguridad y la nuestra, que lo mejor para todos es no abrir al público el Belén estas Navidades. No sabéis cuanta es nuestra tristeza al no poder mostraros otro año más nuestra gran ilusión”.

Desde la propia asociación desean que “esto sea un pequeño paréntesis en nuestra historia, que todo os vaya bien y que para las Navidades del año 2021 podamos reencontrarnos cuando visitéis nuestro querido Belén Artesano”.

El Belén de Folgoso de la Ribera cuenta desde el año 2001 con un edificio de 180 metros cuadrados, habilitado específicamente para esta muestra, junto a la iglesia parroquial. Está compuesto por más de doscientas figuras artesanales, instaladas sobre una plataforma de noventa y ocho metros cuadrados de superficie, a las que dan vida más de un centenar de motores.

El belén nació en 1949 de la mano Gumersindo Villar Sandín, párroco de la localidad por aquel entonces. Desde su marcha en 1956 y hasta 1963, hay que reseñar que la persona que más se interesó por la instalación de Belén, fue la profesora Doña Loren Collado, asistida por las niñas de su clase y algunos jóvenes.

En el año 1963, al hacerse cargo de la parroquia Arturo Cabo, en unión con la mencionada profesora, algunas niñas, jóvenes y señoras, instalaron el Nacimiento frente a la sacristía.

El realce principal, su arte, su grandiosidad y su importancia comarcal, regional y nacional, empezó a fraguarse en 1964 de mano de Ser Puente Torre y Ángel Méndez García. Hay que resaltar también la aportación en la actualidad de Teodoro Villaverde y otros nuevos belenistas.