El concejal de Ciudadanos en Bembibre, Sigifredo Benavides, nuevo coordinador de la Agrupación Bierzo-Laciana

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bembibre, Sigifredo Benavides, ha sido elegido nuevo coordinador de la Agrupación Bierzo Laciana, después de que Sandra Cobos presentara su dimisión, al residir fuera de la Comunidad Autónoma, por motivos laborales.

Cobos ha afirmado que “ha sido un orgullo” formar parte de este proyecto. Pero, que las etapas “tienen un principio y un fin”, y que de momento, “debido a un cambio de residencia por trabajo no puedo estar al 100%, por lo que he decidido dejar paso a otra persona, aunque seguiré afiliada a Ciudadanos”.

Asimismo, la que hasta ahora era la coordinadora de la Agrupación Bierzo-Laciana también ha querido dejar constancia de su gratitud hacia el partido. “Una formación con la que siempre me he sentido identificada, y en la cual me he sentido muy valorada”.

Cobos ha señalado además que el nuevo coordinador cuenta con “todo mi apoyo” mientras que su sucesor en el cargo ha agradecido a sus compañeros “la confianza” depositada en él.

Asimismo, Sigifredo Benavides ha matizado que este nombramiento supone para él todo un reto, ya que conlleva “una gran responsabilidad”. Pero que intentará hacerlo lo mejor posible y que su principal objetivo va a consistir en hacer ver a los ciudadanos que “la iniciativa liberal es la más atractiva a la hora de sacar al Bierzo de este morir lentamente”.

“El proyecto de Ciudadanos es la alternativa que puede ilusionar a la gente, y ese es el principal cometido que yo como coordinador, y el resto de cargos orgánicos y afiliados, tenemos que transmitir a los ciudadanos de El Bierzo y Laciana, porque ellos esperan de nosotros nuestro compromiso para luchar por su futuro”.

También se incorpora como secretaria de la Junta Directiva de la Agrupación Bierzo-Laciana la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, Teresa García Magaz.