El cabeza de lista del PSOE en Cacabelos anuncia que se presentará a la investidura como alcalde

El cabeza de lista del PSOE en Cacabelos, Junior Rodríguez, ha anunciado en las últimas horas a través de un nota de prensa que se presentará a la investidura como alcalde el próximo 15 de junio, durante la sesión de constitución de la Corporación- Los socialistas obtuvieron cuatro concejales, por los cinco del PP que ganaron las elecciones. Por su lado, IU y Socialistas por Cacabelos sumaron 2 ediles respectivamente.

Junior Rodríguez pide a Socialistas por Cacabelos y IU que voten a favor de su investidura como alcalde la villa del Cúa. "Somos conscientes de que no hemos sido la lista más votada en las pasadas elecciones del 26 de mayo, pero fuimos la segunda fuerza, duplicando en concejales a los otros dos partidos que han obtenido representación, Socialistas por Cacabelos e IU. Agradecidos del apoyo recibido, queremos devolver a los vecinos la confianza depositada en nosotros y por eso daremos el paso de presentarnos a la investidura del día 15 de junio. Hablar de pactos, acuerdos, sillones o intereses personales cuando aún no estamos en el gobierno, es de soberbios. Vamos a paso a paso, haciendo las cosas bien, mirando por el bien del municipio y dejando los intereses personales aparte. Junior Rodríguez necesita 7 manos alzadas (votos a favor) para poder ser alcalde de Cacabelos. Si esto no es así, será la lista más votada en las elecciones municipales la que obtendrá la alcaldía, es decir, el Partido Popular. Por lo que el PSOE no va a ser el responsable de que Adolfo Canedo recupere la alcaldía", remarca Junior Rodríguez.