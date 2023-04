VIERNES SANTO

El Viernes Santo celebramos la Pasión y Muerte de Jesús. Las lecturas nos recuerdan al varón de dolores del que hablan las profecías. La lectura de la pasión nos narra detalladamente los sufrimientos y muerte de Jesús. Él con su muerte, venció nuestra muerte y por la herida de la lanza nos dio la sangre y el agua que le quedaban en el cuerpo. No podía darnos más. Durante la celebración adoramos a Jesús crucificado, mientras cantamos los improperios: “Pueblo mío, ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y tú preparaste una cruz para tu Salvador".

El Viernes Santo es el día apropiado para meditar sobre las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Esta meditación nos coloca junto a las personas que asistían a la crucifixión y nos interroga sobre nuestra actitud.

Dos ladrones crucificados, uno lo insulta y el otro le dice: “Acuérdate de mí, cuando estés en tu reino". A los soldados romanos, no les importaba Jesús, pero se disputan su túnica. La Virgen y San Juan lo acompañan y sufren con Él. Las autoridades judías piden in milagro para creer en Él.: “Que baje de la cruz y creeremos en Él". Decían que era un impostor.

El centurión romano al ver lo que pasaba a la muerte de Jesús, exclamó: “Verdaderamente, Éste era Hijo de Dios" (San Mateo,27, 11-54).

SONETO A CRISTO CRUCIFICADO

No me mueve, mi Dios, para quererte

el Cielo que me tienes prometido

ni me mueve el Infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor. Múeveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas, y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,

y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,

pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.