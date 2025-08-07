Tito y Tita regresan a los escenarios con un concierto único en las Fiestas de la Encina de Ponferrada (León)

El mítico dúo Tito y Tita vuelve a subirse a los escenarios con un concierto muy esperado por sus seguidores. Será el próximo 30 de agosto, a las 22:00 horas, en el Auditorio Municipal de Ponferrada, dentro del programa de las Fiestas de la Encina 2025.

Con un aforo para unas 4.000 personas, todas sentadas, la cita promete ser una velada íntima y cargada de recuerdos, especialmente para quienes vivieron el fenómeno musical que supuso el dúo. El objetivo es buscar una experiencia más íntima, cercana y emotiva.

Vuelven los 80, vuelve la emoción

El concierto marcará el reencuentro del público con uno de los dúos más emblemáticos de la música popular berciana de los años 80. “La primera parte estará centrada en nuestros grandes éxitos, esos que la gente coreaba en cada concierto y que aún hoy muchos recuerdan con cariño. Queremos que el público cante desde el primer minuto”, asegura Tito, visiblemente emocionado con este regreso.

El impulso para esta vuelta a los escenarios nació tras su participación, a comienzos de año, como mantenedores de la Fiesta del Botillo de Turienzo, un acto que les devolvió a la escena pública y donde sintieron de nuevo el calor del público. “Mucha gente nos pidió que volviéramos. Y aquí estamos”, señala.

Una colaboración sorpresa… en versión ranchera

Uno de los momentos más esperados de la noche llegará con una colaboración muy especial. Tito ha adelantado que contarán con un cantante muy conocido, que interpretará con ellos una de sus canciones más emblemáticas… en una sorprendente versión ranchera.

Aunque no ha querido revelar aún el nombre del artista invitado, sí ha dejado claro que se trata de “una figura muy querida, que marcó una época y que seguro despertará muchas emociones entre el público”.

Entradas y más detalles

Las entradas ya están a la venta en varios puntos de la comarca y también online, con precios que oscilan entre 5 y 12 euros. No pierdas la oportunidad de reservar tu sitio para disfrutar de este concierto único en las Fiestas de la Encina. En este enlace web se pueden comprar las entradas.

Sin duda, se trata de uno de los conciertos más esperados de estas fiestas, no solo por el regreso de un dúo muy querido, sino también por la promesa de una noche llena de recuerdos, emociones y sorpresas.

Cartel del concierto especial de Tito y Tita en las Fiestas de la Encina de Ponferrada (León)

Las Fiestas de la Encina ya calientan motores

El anuncio del concierto de Tito y Tita se suma al creciente interés por las Fiestas de la Encina 2025, que se celebrarán del 29 de agosto al 9 de septiembre en Ponferrada. El cartel oficial ya ha sido presentado por el Ayuntamiento y ha generado gran expectación.

El diseño de este año rinde homenaje a la tradición y a la literatura berciana, al estar protagonizado por los gigantes Valerio e Isabel, figuras tradicionales de las fiestas desde los años 40 del siglo XX, junto a Don Álvaro Yáñez y Doña Beatriz, personajes principales de la novela El Señor de Bembibre, obra icónica del romanticismo español y ambientada en la comarca.

Con este cartel, el Ayuntamiento busca reivindicar la identidad y el patrimonio cultural del Bierzo, en unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas.