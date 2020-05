La situación por el coronavirus sigue igual un día más en el Hospital del Bierzo

En las últimas 24 horas no se han producido fallecimientos por coronavirus en el Hospital del Bierzo por octavo día consecutivo, cabe recordar que en total son 72 las personas que han perdido la vida por esta epidemia en nuestra comarca. Además, por tercera jornada consecutiva no ha habido altas, ni nuevos ingresos en el último día. Reseñar que es la séptima jornada consecutiva donde no hay ingresos. De esta manera son 285 los enfermos que han superado el Covid-19 y han recibido el alta hospitalaria.

En la actualidad hay 2 personas ingresadas en el centro médico de referencia de la comarca, una está en planta y otra en la UCI. En total en el Hospital del Bierzo se han registrado 359 ingresos desde que se inició esta crisis sanitaria.

También hay que apuntar que ya son 2.094 las personas atendidas por esta pandemia en el Área de Salud del Bierzo y Laciana. De estas 1.528 ya se han recuperado y la mayor parte de ellas han sido tratadas en el ambulatorio de Pico Tuerto de Ponferrada.