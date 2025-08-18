Fin de semana negro en El Bierzo por los incendios forestales: desalojos masivos y situación “límite”

El Bierzo vive horas de máxima tensión ante la oleada de incendios forestales que asola la comarca y que ya se describen como una situación “límite”. Durante el fin de semana, el avance de las llamas ha obligado a desalojar decenas de localidades, mientras los técnicos advierten de que lo prioritario es proteger a la población y piden obedecer sin demora las órdenes de evacuación.

El fuego de Gestoso obliga a desalojar a trece pueblos

El incendio de Gestoso, que avanza desde Galicia, ha forzado la salida de vecinos en Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo, Cabeza de Campo, Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarubín, Sanvitul, La Ribera, Castropete y Lusio. En esta última localidad, una vecina rescató la imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María para ponerla a salvo de las llamas, un gesto que refleja la angustia que se vive en la zona.

El fuego de Yeres-Llamas de Cabrera complica la situación

También preocupa el incendio de Yeres-Llamas de Cabrera, que ha provocado evacuaciones en Palacios de Compludo, Carracedo, Compludo, Espinoso de Compludo, San Cristóbal, Manzanedo de Valdueza, Peñalba de Santiago, Bouzas, Montes de Valdueza, Riego de Ambrós y El Acebo.

En Villafranca del Bierzo, el fuego de Paradiña se ha descontrolado y ha obligado a desalojar Paradiña y Pobladura de Somoza.

Subdelegación del Gobierno en León Incendio de Yeres-Llamas de Cabrera

Otros frentes activos

El incendio de Anllares del Sil, en Páramo del Sil, y el de Fasgar, en Murias de Paredes, también mantienen en vilo a las autoridades. Este último amenaza directamente a Palacios del Sil y ha forzado la evacuación de 300 personas en la localidad de Salientes.

Emergencia y recomendaciones

Protección Civil ha emitido una alerta recomendando no realizar actividades al aire libre y evitar acercarse a las zonas afectadas. En Ponferrada, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre temporal de las piscinas municipales, aconseja cerrar ventanas y usar mascarilla en calle por la mala calidad del aire.

La Guardia Civil ha pedido además a los peregrinos del Camino de Santiago que eviten el tramo entre Astorga y Villafranca del Bierzo.

Cuatro heridos en la UME

En las labores de extinción, cuatro efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) resultaron heridos durante el fin de semana en el incendio de Yeres y han tenido que ser trasladados al Hospital del Bierzo, de Ponferrada.

Reclaman elevar a nivel 3 la emergencia

La gravedad de la situación ha llevado a vecinos y colectivos a manifestarse en Ponferrada para reclamar que se eleve la emergencia a nivel 3, el máximo previsto en España, que solo puede decretar el Gobierno central cuando existe una grave amenaza para vidas humanas y bienes.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, reconoció la dificultad del momento e insistió en la necesidad de que el Gobierno envíe más efectivos y maquinaria, como ya había reclamado previamente el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.