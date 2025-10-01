Producción estable y calidad excepcional: balance de la cosecha de Pera y Manzana del Bierzo (León)

La Marca de Garantía Pera Conferencia del Bierzo y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Manzana Reineta del Bierzo han presentado el balance de la última campaña de recogida, que concluye con resultados muy satisfactorios en producción y calidad, reforzando el prestigio de estas dos frutas emblemáticas de la comarca.

Campaña sin incidencias graves

Las labores de recolección se han desarrollado con normalidad y sin contratiempos relevantes, pese a las tormentas de pedrisco registradas al inicio del ciclo. Estas inclemencias afectaron solo de forma muy limitada a las producciones, permitiendo que el desarrollo del fruto y su recogida transcurrieran dentro de los parámetros habituales.

Producción estable en niveles óptimos

La campaña de Pera Conferencia del Bierzo se cierra con una producción de 14,5 millones de kilos, una cifra que se sitúa en la media normal para la superficie productiva actual.

Por su parte, la Manzana Reineta del Bierzo alcanza un volumen final de 2 millones de kilos, también en línea con el promedio de los últimos años. Estos datos reflejan la estabilidad del sector y su capacidad para mantener una oferta regular pese a las variaciones climáticas.

Calidad excepcional y sabor equilibrado

Más allá de las cifras, desde la Marca de Garantía y la DOP destacan que la calidad de la cosecha es sobresaliente. Tanto la pera como la manzana presentan una excelente apariencia exterior, calibres homogéneos y un estado sanitario óptimo.

Los análisis realizados confirman que los niveles de azúcares y ácidos alcanzados este año son perfectos, lo que se traduce en un equilibrio en boca y una gran potencia de sabor que refuerza su prestigio en los mercados.

Controles rigurosos antes de llegar al mercado

La fruta comenzará a comercializarse tras superar los exigentes controles de calidad que garantizan que cada pieza cumpla con las características propias de su variedad y zona de producción. Solo entonces la Pera Conferencia del Bierzo y la Manzana Reineta del Bierzo llegarán a los consumidores con el aval de su origen. Comercialización hasta julio de 2026

La campaña de comercialización se prolongará hasta julio de 2026, lo que permitirá que consumidores y distribuidores disfruten durante los próximos meses de estos productos de máxima calidad, tanto en el mercado nacional como en exportaciones internacionales.

Motor económico y emblema de la comarca

La pera conferencia y la manzana reineta no solo son un símbolo gastronómico de excelencia, sino también un pilar económico para el Bierzo, generando empleo, fijando población en el medio rural y proyectando la imagen de la comarca como un territorio agrícola de referencia.