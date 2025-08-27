Prisión provisional y sin fianza para el varón de 75 años detenido por el incendio de Molinaseca (León)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 75 años detenido el lunes como presunto autor del incendio forestal declarado el pasado 24 de agosto en Molinaseca (León), en la comarca del Bierzo.

investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia

El detenido está siendo investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia, ya que todo apunta a que el fuego podría haberse originado en una hoguera que él encendió para cocinar, según informan fuentes de Ical. La hipótesis de los investigadores apunta a que un descuido mientras realizaba esta actividad doméstica habría desencadenado el incendio que rápidamente se propagó por los montes cercanos.

alerta y evacuaciones

El incendio comenzó en la tarde del domingo y, en menos de una hora, alcanzó el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), debido a la existencia de circunstancias que podían suponer un grave riesgo para la población y los bienes de naturaleza no forestal. Esta situación obligó a desalojar preventivamente a los vecinos de las localidades de Molinaseca y Lombillo de los Barrios, mientras los equipos de extinción trabajaban contra reloj para controlar el avance de las llamas.

Incendio controlado

En la tarde de este martes, la Junta de Castilla y León rebajó la alerta a nivel 0, señal de que el incendio ya estaba controlado, aunque permanecen desplegados en la zona un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, una dotación helitransportada, una autobomba y personal de otras administraciones para garantizar la completa extinción del fuego y evitar posibles rebrotes.

Preocupación en la comarca

El caso ha generado gran expectación en la comarca, donde los vecinos se mostraron preocupados por la rapidez con la que se propagó el incendio y por los riesgos que suponía para sus viviendas y actividades agrícolas. Las autoridades insisten en la importancia de extremar las precauciones durante la temporada de alto riesgo de incendios y en que cualquier actividad al aire libre, aunque parezca inofensiva, debe realizarse siguiendo las normas de seguridad establecidas.

investigación abierta

Con la detención del presunto responsable y su ingreso en prisión provisional, la investigación sigue abierta para esclarecer todas las circunstancias del siniestro y determinar si hubo otros factores que contribuyeron a la propagación del fuego.