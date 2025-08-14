Ponferradina, Zamora CF y Cultural Leonesa se unen en un partido solidario por los afectados de los incendios

El fútbol muestra su cara más solidaria. La SD Ponferradina, el Zamora CF y la Cultural y Deportiva Leonesa han anunciado la organización conjunta de un partido benéfico para ayudar a las personas y localidades afectadas por los devastadores incendios forestales que estos días han arrasado amplias zonas de la provincia de León y de Zamora.

Un gesto de unidad y apoyo

Los tres clubes han difundido un comunicado en el que envían un mensaje de ánimo a todos los vecinos que sufren las consecuencias del fuego y expresan sus condolencias a los familiares y amigos del brigadista fallecido durante las labores de extinción en Nogarejas.

Asimismo, han lamentado la destrucción de valiosos entornos naturales y patrimoniales, con especial mención a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y símbolo histórico y cultural de El Bierzo y de la provincia de León.

Un partido solidario con doble objetivo

El encuentro tendrá un doble propósito: recaudar fondos para los damnificados y rendir homenaje a todos los profesionales y voluntarios que trabajan día y noche en la extinción de los fuegos y en el apoyo a las comunidades afectadas.

La fecha, el lugar y el resto de detalles se darán a conocer en los próximos días, aunque los tres equipos han agradecido ya el respaldo de sus aficiones y el compromiso colectivo para hacer posible esta iniciativa.

Incendios con gran impacto medioambiental y patrimonial

Los incendios en León y Zamora han provocado graves daños en bosques, montes y zonas protegidas. Entre los lugares más castigados está Las Médulas, cuya red de canales romanos constituye uno de los ejemplos más impresionantes de ingeniería antigua.

Además de la pérdida de masa forestal y biodiversidad, el fuego ha puesto en riesgo poblaciones enteras y ha obligado a realojos y confinamientos en diversas localidades de León y de El Bierzo.

Ola de solidaridad

La tragedia ha desatado una ola de solidaridad en El Bierzo, en el resto de la provincia, en Zamora y en toda Castilla y León. Asociaciones, instituciones y particulares han iniciado campañas y eventos para canalizar ayudas y recursos, a las que ahora se suma este partido solidario impulsado por Ponferradina, Zamora CF y Cultural Leonesa.

Con este gesto, el deporte de León de El Bierzo y Zamora lanza un mensaje claro: la unión es la mejor respuesta frente a la adversidad.