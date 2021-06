Ponferrada presenta el plan de nueva fiscalidad para paliar las consecuencias de la pandemia de la Covid-19

El equipo de Gobierno de Ponferrada ha anunciado este jueves el plan de nueva fiscalidad y reactivación económica del Consistorio de la capital berciana para paliar las consecuencias que está provocando la pandemia de la Covid-19.

“Las medidas son bien variadas”, así lo ha apuntado Mabel Fernández que es la concejala de Hacienda. Además, ha explicado que se trata de una batería de medidas fiscales y de bonificaciones destinadas a la reactivación económica para favorecer a las personas y sectores más castigados por la crisis pandémica.

Se trata de un conjunto de medidas que supondrá una reducción en los ingresos municipales estimada en unos 400.000 euros anuales, así lo ha apuntado el alcalde, Olegario Ramón. Las medidas se esperan aprobarlas en el pleno del mes de julio o de septiembre.

Estas son las medidas que forman parte del plan de nueva fiscalidad y reactivación económica:

1.- Licencias ambientales y de apertura y comunicación de actividades.

Simplificación y reducción de tarifas, más allá incluso de la reducción del 75%

que se acometió en el ejercicio 2020.

Se simplificarán los trámites, y se reducirá la tarifa, incluso por encima del 90%.

Simplificación y reducción de tarifas.

2.- Utilización de edificios e instalaciones, tanto culturales como deportivas. Beneficiar el uso de la tarjeta ciudadana, así como exigir para el disfrute de las tarifas bonificadas el cumplimiento de la obligación legal de empadronamiento y de estar al corriente en las obligaciones tributarias municipales.

3.- Veladores, mesas y sillas. Fijar una reducción definitiva del 50%. Sin perjuicio de retrasar, si se tiene por conveniente, la suspensión actual del 90% hasta que se considere recuperado el sector.

4.- Mercado de abastos y otras tasas relativas a ocupaciones. Fijar como definitiva la reducción temporal y actual de tarifas del 25 % o 50 %, según los casos. Estamos pensando en Plaza Gourmet, como impulso al emprendimiento.

5.- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Se podría reducir aún más el tipo de gravamen establecido (ya reducido del 3,61% al 2,90%) hasta alcanzar un tipo de gravamen del 2%.

6.- Impuesto incremento valor de los terrenos. Introducción de cláusula anticonfiscatoria para todas aquellas plusvalías en que su importe exceda del 50% del incremento o ganancia real (se limitaría a dicho importe).

Modificar el concepto de vivienda habitual para obtener la bonificación

por transmisión en caso de fallecimiento de parientes de primer grado, al objeto

de aplicarlos a los herederos de quien fallece en residencia, en un hospital o en

casa de descendiente del que dependa (un año).

7.- Impuesto de Vehículos. En las bonificaciones o exenciones, exigir que el beneficiario esté domiciliado en el municipio de Ponferrada (legalmente debe haber coincidencia entre el domicilio del vehículo y el del titular).

8.- IBI. Introducir de manera modulada la bonificación a familias numerosas, exigiendo siempre el empadronamiento de la unidad familiar y estar al corriente en deudas tributarias.

Estamos hablando de bonificaciones a familias numerosas entre el 40 y el 60%, dependiendo del valor catastral de su vivienda habitual y de la categoría de la familia.

? General…………….40% ( 3 hijos)

? Especial…………….hasta un 90% (5 o más)

Además de la exención de determinados recibos, de viviendas con valores catastrales muy bajos.

9.- Tasa de basuras. Para las viviendas, entiendo que el criterio de categorías de calle es el más adecuado, pues en recogida de basuras la tarifa debe de tender a ser prácticamente fija, puesto que el coste del servicio en un porcentaje superior al 90 % viene determinado por su mero establecimiento.

En cuanto a establecimientos y locales:

? - Mantener la bajada al 50 % que ya se aprobó para los de menos de 200 m².

? - Reducir los importes y simplificar las orquillas de superficies, de tal manera que disminuya parcialmente la progresividad por incremento de la superficie.

? - Reducir a dos categorías: Actividades susceptibles de producir un volumen superior al habitual (apartados A a F actuales) y el resto (letra G).

? - Definir mejor la superficie, en el sentido de no incluir aquellas superficies que no producen residuos, o los producidos están sometidos a un régimen de tratamiento que no sea el de residuos urbanos.