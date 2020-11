15 personas denunciadas en Ponferrada por incumplir el toque de queda durante el fin de semana

La Policía Municipal de Ponferrada ha cursado este pasado fin de semana un total de 15 denuncias por no respetar el toque de queda que limita la libertad de circulación de las personas a partir de las 22 horas. Además, fueron 33 las propuestas de sanción por no llevar mascarilla al aire libre o no respetar la distancia de seguridad

Los efectivos policiales también denunciaron a los organizadores de una fiesta y a tres personas por la participación en un ‘botellón’. Por otro lado, también se denunció a un ciudadano por falta de respeto a la autoridad.

En cuanto al tráfico, el fin de semana se saldó con 25 denuncias de tráfico y la grúa municipal realizó un total de 12 servicios. Hubo 3 accidentes, pero todos ellos sin heridos.