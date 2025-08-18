Muere el conductor de una autobomba al volcar tras participar en la extinción de un incendio en Espinoso de Compludo (León)

El siniestro eleva a tres la cifra de fallecidos en los fuegos de la provincia de León

La tragedia volvió a golpear este domingo al operativo de lucha contra los incendios forestales en la provincia de León. Un hombre de 57 años perdió la vida tras volcar la autobomba que conducía en la localidad berciana de Espinoso de Compludo, en el municipio de Ponferrada (León) cuando regresaba junto a un compañero de participar en la extinción del incendio declarado en Yeres-Llamas de Cabrera.

El accidente ocurrió cuando el vehículo circulaba por una pista forestal de fuerte pendiente en el marco de la retirada de un convoy que se disponía a descansar después de una larga jornada de trabajo contra las llamas. Por causas que todavía se investigan, la autobomba se aproximó peligrosamente al talud y acabó cayendo por una ladera de difícil acceso.

En el vehículo viajaban dos trabajadores: el conductor, que quedó atrapado bajo el camión y falleció en el acto, y un peón de 30 años que resultó herido leve y pudo ser evacuado al Hospital del Bierzo, en Ponferrada.

El Centro de Emergencias 1-1-2 recibió la alerta a las 21:53 horas. En la llamada, los alertantes comunicaban que el camión se había salido de la pista y solicitado con urgencia la presencia de bomberos y sanitarios. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Ponferrada, Policía Local, personal de Medio Ambiente y recursos sanitarios de Sacyl, incluyendo una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la rápida movilización, los servicios médicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del conductor. El otro ocupante fue trasladado consciente y sin lesiones graves.

Condolencias y reconocimiento

La Junta de Castilla y León lamentó profundamente el fallecimiento y trasladó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del trabajador. Desde el Ejecutivo autonómico se destacó su “entrega y compromiso en la defensa del medio natural y en la protección de todos los castellanos y leoneses”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en la red social X su “más sentido pésame y todo el cariño a sus familiares, amigos y compañeros”, subrayando el valor de quienes arriesgan su vida en la lucha contra el fuego.

Un verano negro en la provincia

La muerte de este conductor se suma a la de dos voluntarios que perdieron la vida recientemente mientras colaboraban en la extinción del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que acabó extendiéndose a la provincia de León.

Con tres fallecidos en pocos días, el balance de víctimas refleja la dureza y peligrosidad de la campaña de incendios forestales en la comunidad, marcada por condiciones meteorológicas extremas, altas temperaturas, fuertes vientos y la complicada orografía de la zona.

Vecinos y representantes municipales de la comarca berciana se mostraron consternados por lo sucedido, y subrayaron la necesidad de reconocer el trabajo de los equipos de extinción, muchas veces invisibilizado hasta que ocurre una tragedia.