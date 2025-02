¡Lujo silencioso! ¡Estilo atemporal!: Las claves para ir siempre elegante

Lujo silencioso, líneas depuradas, cortes rectos y simétricos en prendas confeccionadas con sumo gusto en tejidos envolventes como el tweed, el cashmere, la seda o el lino que se presentan en colores neutros tan favorecedores como fácilmente combinables entre sí, como el blanco, el beige, el gris, el negro o el azul marino, ampliando la paleta cromática a los suaves pasteles que aportan un toque 'Naïf' a cualquier look, ya sea más vestido o desenfadado en los que impera un denominador común, la sencillez, clave de esta estética.

Básicos imprescindibles en cualquier fondo de armario que destilan clase y elegancia a partes iguales, alejados de la extravagancia y los caprichos de la moda, que no dejan lugar a las estridencias. Se conoce esta estética con el nombre de 'Old Money'. Podría describirse como una “tendencia nostálgica” que mira con devoción al pasado, que no acata los dictámenes de la moda y rescata la importancia de los detalles que marcan la diferencia, siempre con un toque impecable de sofisticación, que por supuesto, reniega de la logomanía, el barroquismo y la ostentosidad.

Así, bermudas con pinzas, pantalones de pata ancha, jeans de corte recto, chalecos de punto o la sempiterna camisa blanca se alternan con faldas de tablas, vestidos de escote redondo o cuello vuelto que se alían con jerséis de ochos, cardigans de cashmere y americanas de cuadros, haciendo descarados guiños a deportes como la hípica, el golf o el tenis que inspiran esta estética, de rabiosa actualidad. Mocasines, botas altas, Mary Janes o bailarinas forman parte de ese armario cápsula sensato y perfecto que nunca pasa de moda y resiste estoicamente el envite de las nuevas tendencias con glamour infinito.

Rayas marineras, cuadros Vicky, pata de gallo o Tartan ponen una nota de color en clave elegante, a la temporada otoño -invierno, mientras las cazadoras tipo bomber, las gabardinas, los trench y los abrigos en tonos cálidos como el camel, el gris o el eterno negro combaten el frío y la lluvia con estilo.

Concede esta tendencia especial relevancia a los complementos, que elevan cualquier outfit, cinturones de piel labrada, bolsos sencillos, pañuelos anudados al cuello, guantes, sombreros, bufandas y echarpes se convierten en un ‘Must’ exquisito.

Las perlas indiscutibles, aliadas de esta tendencia, son sinónimo de clase y distinción, aparecen en forma de favorecedores collares sencillos o de varias vueltas, pulseras o pendientes clásicos que encajan a las mil maravillas en esta No Tendencia siempre de tendencia.

Looks sencillos, sin pretensiones ni afectación, plenos de glamour y buen gusto nada empalagoso que nos recuerdan inevitablemente a Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Carolina de Mónaco o Lady Di. Un cóctel de estilo, elegancia y sofisticación en una oda al minimalismo que enamora a primera vista.

Old Money

Silvia Rodríguez, colaboradora de COPE Bierzo

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’. Todo ello en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

También es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.