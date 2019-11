Los exjugadores de la Arandina C.F. mantienen su inocencia y piden justicia ante “denuncias falsas”. Así lo manifestaron este jueves ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Burgos en su turno de derecho a la última palabra. Los tres futbolistas atendieron a su salida de la Audiencia Provincial de Burgos a los medios de comunicación, visiblemente emocionados y nerviosos.

Uno de ellos, Carlos Cuadrado ‘Lucho’, declaró que en el turno de su última palabra dejó claro que “estos dos años y tres meses que permanecimos en prisión han sido un infierno para nosotros” y añadió que “lo único que pedimos, igual que pedimos justicia para la gente que es culpable, también pedimos justicia para la gente que es inocente, en este caso, que somos nosotros”. “El jurado y el tribunal decidirá lo que decidirá pero nosotros nos mantenemos en nuestra inocencia y que espero que la gente se de cuenta que hay que apoyar también, en este caso, denuncias falsas”, apuntó, y aseveró: “Estamos convencidos de que es una denuncia falsa”.

Otro de los futbolistas, el berciano Víctor Rodríguez ‘Viti’ reconoció tener unos sentimientos de “tener miedo”. “Es una sensación muy rara”, precisó, al tiempo que confió en que “se solucione” porque, dijo, “no tiene sentido”. “Por más que lo pienso no le veo sentido a la denuncia. No sé… el cúmulo de mentiras, es un despropósito no lo entiendo, no lo entiendo”, manifestó. Asimismo, subrayó que está “tranquilo” porque, según aseveró: “Yo sé lo que he hecho. Yo soy inocente. Yo no he hecho daño a nadie, igual que ellos, esto es increíble”. “Si no hubiera entrado en casa no hubiera pasado nada de esto. Es increíble”, apostilló.

El tercero de los exjugadores del club blanquiazul, Raúl Calvo, recordó que ante la Sala de la Audiencia Provincial dijo: “He dicho que soy inocente y que se haga justicia”. Su abogado defensora, Olga Navarro, explicó que “está muy nervioso” y que “ha tenido que salir del juicio porque no podía”. “Todas las pruebas están a nuestro favor, no hay pruebas de cargo sino de descargo y al igual que la barbaridad de condena esperamos que se haga justicia y que haya una sentencia que de verdad demuestre que todo es una gran patraña y que es mentira ya que, ha destrozado la vida a tres chicos”, aseveró Navarro.

Por su parte, el abogado defensor de ‘Viti’, Rafael Uriarte, se mostró “satisfecho” del desarrollo de las seis sesiones de la vista oral y apeló a que ahora “todo depende de que sus señorías estudien todas sus pruebas y las valoren”. “Son inocentes, les han destrozado la vida las mentiras de una muchacha”, sostuvo, al tiempo que reveló que los jóvenes “hoy se han derrumbado un poquito al final, pero han estado tranquilos y es que son inocentes en conciencia”.

Asimismo, consideró que al mantener la petición de las mismas penas que en el escrito provisional, las acusaciones “siguen una rutina absurda y cruel, mantenerlo y no enmendarlo”. Además, añadió, que “sin fundamento” porque “han mantenido las penas y luego en sus alegatos no las han apoyado con las pruebas que han salido, sino con cuatro reflejos medio colocados a la fuerza”.

ACUSACIONES

La acusación particular ejercida por la letrado Patricia Ortiz señaló que está “deseando que salga la sentencia lo antes posible”. Al término del mediático juicio subrayó que la prueba de madurez de la menor denunciante es “muy importante entre otras muchas pruebas”. “Salimos satisfechos, deseando que salga la sentencia cuando antes para que la niña esté lo más tranquila posible cuanto antes”, dijo.

La abogado de la menor denunciante también fue preguntada por los medios acerca de cómo se encuentra la menor y respondió: “Pendiente de todos estos días, esperando, deseando que salga la sentencia” y de los padres dijo: “Imagínate, deseando que llegue la resolución por parte del tribunal”.

Por su parte, el abogado de la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, sostuvo que los jugadores han dicho ante el tribunal que “son inocentes y que les han arruinado la vida”. En esta línea, reiteró que la “inactividad” de los móviles en el periodo de la supuesta agresión es “un elemento fundamental que ratifica lo declarado por la víctima”. “Los informes de la policía científica nos dice que los cuatro teléfonos estuvieron paralizados”, incidió. En su opinión, “eso significa que pasó algo”, sobre todo, dijo, “si se tiene en cuenta que en los “periodos posterior y anterior” están “continuamente” con el móvil.

VISTO PARA SENTENCIA

El juicio de denominado ‘caso Arandina’ quedó hoy visto para sentencia. La Audiencia Provincial de Burgos acogió desde el pasado jueves, 21 de noviembre hasta hoy, a puerta cerrada, el juicio del denominado ‘caso Arandina’, en el que se juzgaron a tres exfutbolistas de la Arandina Club de Fútbol (Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo), acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos.

La jornada de hoy fue la sexta y última sesión del juicio ‘caso Arandina’, en la que los tres acusados hicieron uso de su derecho a la última palabra y se leyeron las conclusiones definitivas y los informes de las partes. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, diez años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo.

Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y ocho meses para los tres, con mismos delitos. Calvo señaló que la acusación popular mantiene la misma petición que en el escrito provisional porque está “convencido” de que “son culpables de los hechos denunciados” por lo que confió en “una sentencia favorable”. “Entiendo que son culpables de los hechos y esperamos una sentencia que les declare culpables porque entendemos que es lo justo”, apostilló.

Por su parte, las defensas plantearon la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo. En su escrito definitivo incluyeron una modificación que, en caso de condena, se contemple atenuantes. Así, aludieron al artículo 14.3 del Código Penal sobre el desconocimiento del delito y la edad de la víctima.

Además, para el caso de Raúl Calvo, quien supuestamente tiene una edad de madurez equiparable a la víctima, incluyeron en los atenuantes el artículo 183 quarter del Código Penal, donde se dice que “el consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal” por los delitos previstos “cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo y madurez”.