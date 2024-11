Leiva actuará en 2025 en las Fiestas de La Encina de Ponferrada (León)

Aunque queda mucho para las las Fiestas de La Encina 2025 de Ponferrada (León), en concreto 9 meses, ya se podido confirmar la presencia de un conocido cantante en la capital berciana. Se trata de Leiva que actuará el domingo 7 de septiembre en el Auditorio Municipal.

El artista madrileño actuará en la capital berciana dentro de lo que será la gira del año en nuestro país, ya que hablamos no sólo del artista más consolidado del rock and roll nacional sino también de un Tour con fechas muy escogidas, con apenas 30 actuaciones, en su mayoría en capitales de provincia. Aun falta por anunciarse muchos detalles, pero se sabe que las entradas de la gira de Leiva saldrán a la venta el próximo 27 de noviembre en su página web.

esta es la historia de leiva

Desde que comenzó su carrera en solitario, Leiva se ha consolidado como un autor indispensable en el panorama del rock en español, con un estilo personal y fiel a sí mismo que ha hecho de su música un género referencial. Tras este reconocimiento público y profesional, que se ha ganado paso a paso, se esconden tenaces años de fe ciega y trabajo constante, atinada chispa compositiva, pasión por la música y una magia que sólo poseen los grandes.

Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, nació en Madrid, y desde entonces ha tenido siempre su centro vital de operaciones en el barrio de la Alameda de Osuna, que actualmente combina con periodos de estancia en diferentes puntos de América.

Leiva lleva ligado a la música desde su adolescencia, con Malahierba, su primera banda. Aquel proyecto le dio el pie necesario para juntarse años después con sus vecinos Rubén Pozo y Tuli, y formar Pereza, grupo con los que se estrena discográficamente en 2001 con disco homónimo.

Tras la exitosa gira de Aviones, Leiva y Rubén decidieron emprender sus respectivas carreras en solitario. Levia arrancó su proyecto en solitario en 2012. publicando Diciembre, su debut en solitario que ese año se llevaría el premio de la revista Rolling Stone a Disco del Año. Le siguieron muchos más éxitos.

Leiva se despidió por un tiempo de los escenarios en diciembre de 2023, no sin antes regalar la publicación del single 'Sashimi', con el que cerraba dos años seguidos del tour CTMEL. En 2024 tampoco ha parado: desde el corrido 'La mordida del gran Pitbull Cruz' (feat. El David Aguilar), pasando por diferentes colaboraciones (Love of Lesbian, Coque Malla…) y encuentros con buenos colegas, incluidos shows por México con su terapéutica banda The Guapos.

Recientemente Leiva ha publicado 'Gigante', el primer adelanto del nuevo disco y la canción que le da título a ese próximo álbum: Gigante, que será su sexto trabajo de estudio y llegará en primavera de 2025.