Internamiento psiquiátrico para el joven arrestado por el incendio forestal de Berlanga del Bierzo (León)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó este viernes la libertad provisional con medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo para el joven de 20 años detenido como presunto autor del incendio forestal declarado en Berlanga del Bierzo (León).

Según informaron fuentes judiciales, no fue posible tomarle declaración debido a su delicado estado de salud, lo que llevó al juez a decretar el internamiento médico mientras continúa la investigación por un delito de incendio forestal.

La detención

El arresto se produjo en la tarde del jueves, después de que un agente medioambiental avistara al joven saliendo de la zona donde se originaron las llamas. Posteriormente, un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil desplazado desde Zaragoza interceptó al sospechoso, que intentó huir al percatarse de la presencia de la patrulla.

El detenido fue trasladado inicialmente a dependencias policiales, aunque su situación médica imposibilitó la práctica de diligencias como la toma de declaración, obligando a activar el protocolo judicial de internamiento psiquiátrico.

Un fuego que obligó a desalojar el pueblo

El incendio comenzó pasadas las 17:30 horas del jueves y, en menos de una hora, alcanzó el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), lo que implicó una amenaza seria para la población. La rápida propagación del fuego obligó a evacuar a los vecinos de Berlanga del Bierzo como medida de precaución ante el grave riesgo para viviendas y bienes no forestales.

Los servicios de extinción trabajaron durante toda la tarde y noche en un operativo de gran envergadura, desplegando cuadrillas terrestres y aéreas, autobombas y dotaciones de apoyo de diferentes administraciones.

Situación actual

En la mañana de este viernes, la Junta de Castilla y León rebajó la emergencia a nivel 1, al mejorar la evolución del incendio y no existir riesgo inmediato para los núcleos habitados.

Aún permanecen en la zona tres agentes medioambientales o celadores, un técnico, cuatro cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, además de dos autobombas y dos dotaciones externas.

La investigación judicial continuará una vez que el joven pueda prestar declaración formal, mientras los servicios de extinción siguen trabajando en la completa liquidación del fuego y en la vigilancia para evitar posibles rebrotes.