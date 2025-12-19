Ciuden impulsa el futuro del hidrógeno verde con un electrolizador de última generación

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ha dado un paso decisivo en su apuesta por las energías limpias con la recepción de un electrolizador de membrana polimérica protónica (PEM) en su Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil (León). Este equipo, que permite producir hidrógeno verde a partir de energía renovable y agua, supone un hito clave para impulsar tecnologías que favorezcan la transición energética sostenible. El proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos del programa Next Generation de la Unión Europea.

Un equipo de vanguardia para la investigación

Fabricado en Segovia por la empresa H2GREEM Global Solutions, el electrolizador fue sometido a pruebas de funcionamiento durante la primera mitad de diciembre para asegurar que cumple con los requisitos técnicos de la licitación. El sistema tiene una capacidad nominal de producción de 5 kg/h de hidrógeno con una pureza del 99,999%, operando a presiones de entre 5 y 35 bar y con una potencia eléctrica requerida de 250 kW. Su diseño flexible permite una integración dinámica con distintas fuentes de generación renovable.

La tecnología PEM elegida permitirá a CIUDEN trabajar con densidades de corriente elevadas, tiempos de respuesta rápidos y una alta eficiencia, aspectos fundamentales para investigar con la variabilidad de las energías renovables. Además, el equipo cuenta con un sistema de monitorización avanzada que mide en tiempo real el caudal y la pureza del hidrógeno generado, lo que es esencial para optimizar su rendimiento. La generación de oxígeno como subproducto abre también nuevas líneas de investigación para el centro.





Impulso a la innovación y al desarrollo territorial

Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha destacado la relevancia del proyecto: "la incorporación de este electrolizador a las instalaciones de CIUDEN representa un gran paso para consolidar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico en territorios de transición justa". Según Carreras, "apostar por el hidrógeno renovable no solo impulsa la descarbonización, sino que contribuye a generar actividad, innovación y empleo cualificado en zonas que están redefiniendo su futuro energético".

Apostar por el hidrógeno renovable no solo impulsa la descarbonización, sino que contribuye a generar actividad, innovación y empleo cualificado" Judit Carreras directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ)

Por su parte, la directora general de la fundación, Yasodhara López, ha subrayado que la nueva infraestructura consolida un ecosistema de innovación único en España. "Con esta nueva infraestructura, CIUDEN avanza en la creación de un ecosistema de desarrollo e innovación único en España. El electrolizador nos permitirá trabajar en condiciones reales de operación, validar soluciones tecnológicas y encontrar nuevas colaboraciones con empresas e instituciones para acelerar su implantación industrial", ha señalado.

El electrolizador nos permitirá trabajar en condiciones reales de operación, validar soluciones tecnológicas y encontrar nuevas colaboraciones" Yasodhara López directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden)

Con esta incorporación, Ciuden refuerza su papel como centro de referencia en el desarrollo de soluciones energéticas avanzadas y en la promoción del hidrógeno renovable como vector clave para la descarbonización industrial. El objetivo final del proyecto es obtener datos técnicos a escala industrial que permitan optimizar y extrapolar las condiciones de operación de estas tecnologías, facilitando así su implantación en el sector empresarial.