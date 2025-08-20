Incendios en El Bierzo (León): la situación mejora, pero menos de lo esperado

La situación de los incendios que afectan a El Bierzo y el noroeste de León ha mejorado en las últimas horas, pero menos de lo esperado. Se confiaba en que la climatología ayudara en las labores de extinción, sin embargo, las previsiones no se cumplieron y el fuego sigue activo en varios puntos críticos.

Anllares del Sil: evacuaciones preventivas en Fornela

Uno de los focos más peligrosos permanece en Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil. Por precaución están desalojadas hasta ocho localidades de la zona de Fornela y alrededores.

La localidad de Trascastro estuvo en riesgo, aunque finalmente se logró contener el avance de las llamas. La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, ha asegurado que “el fuego no ha llegado a entrar en los pueblos desalojados”.

Gestoso arrasa Lusio y obliga a evacuar trece localidades

Otro incendio que genera gran preocupación es el de Gestoso, que avanza desde Galicia. El fuego ha obligado a evacuar trece localidades de Oencia y Sobrado y ha devastado por completo el pueblo de Lusio, en el municipio de Oencia.

Los trabajos de extinción se concentran en la zona de Villarrubín, con apoyo de medios aéreos, para evitar que el fuego supere el cauce del río. Vecinos de la zona, como Laura, descendiente de Oencia, denuncian la dureza de la situación y alertan de los problemas de cobertura y telecomunicaciones, que dificultan el contacto con el 112 y complican la coordinación de emergencias.

Evolución favorable en Yeres-Llamas de Cabrera

En el incendio de Yeres-Llamas de Cabrera, la evolución es positiva. La mejoría ha permitido el realojo de varias localidades de Ponferrada, entre ellas Bouzas, Manzanedo de Valdueza y San Cristóbal de Valdueza.

En Las Médulas, sin embargo, el temor sigue muy presente. Una vecina, Rufina, describía ante los micrófonos de La Tarde de COPE el avance del fuego en el entorno del paraje Patrimonio de la Humanidad como “un auténtico infierno”.

Paradiña baja a nivel 1, pero Fasgar sigue en riesgo

En Villafranca del Bierzo, el incendio de Paradiña ha bajado a nivel 1, y la mejoría ha permitido el regreso de los vecinos de Paradiña y Pobladura de Somoza a sus viviendas.

En cambio, no hay tan buenas noticias en Fasgar, en el municipio leonés de Murias de Paredes. Allí el fuego amenaza a Palacios del Sil y mantiene la evacuación de unas 300 personas en Salientes.